首家外商壽險冠名總部落成　AIA宣示深耕台灣

▲AIA友邦人壽外觀。（圖／友邦人壽提供）

記者陳瑩欣／台北報導

友邦人壽(AIA)於今(2026)年1月1日正式進駐台北市中正區青島西路9號的全新企業總部大樓，由於地處商業、市政、文化絕佳戰略區域的台北車站商圈，並以大樓冠名展現其在台灣落地生根的長期承諾。此舉使友邦人壽成為台灣第一家擁有冠名大樓的外商壽險公司，標誌著品牌發展的重要里程碑，亦象徵對台灣保險市場的未來充滿信心。

友邦人壽總經理侯文成表示：「AIA台灣的全新企業總部，是我們對這片土地最具體而堅定的承諾。我們相信台灣市場的發展潛力，也希望透過長期深耕，成為支持員工與台灣家庭的穩定力量。這座冠名大樓不僅象徵對台灣市場的信心，更代表我們將持續引進集團資源、打造符合在地需求的保險服務，並積極投入社會公益，實踐『健康、長久、好生活』的品牌使命。」

友邦人壽自2009年合併Alico美國人壽正式進入台灣市場以來，持續提供創新的保險與保障方案，陪伴無數家庭成長。全新冠名企業總部大樓不僅是辦公空間的升級，更代表AIA以實際行動投資台灣的決心。

AIA企業總部大樓的設計融合永續理念，採用節能與智慧建築科技，從節能減碳、節水減廢、再生能源利用到資源回收與綠建材應用，每一細節皆展現對ESG的重視。大樓建物環境友善的設計與規劃已符合申請LEED金級認證、WELL銀級認證及台灣綠建築銀級認證，呼應友邦保險集團對環境保護與社會責任的承諾

友邦人壽期許透過新企業總部的啟用，傳遞「前瞻佈局、堅定深耕」的決心與願景，並將持續以領先的保險專業與創新能量，為台灣社會創造長期價值。新企業總部同步強化「金融友善」理念，打造無障礙環境，提供輪椅、拐杖及老花眼鏡借用，並設置無障礙洗手間與身障停車位預約服務。

面對高齡化社會與財富傳承需求，友邦人壽將以新企業總部為策略核心，結合友邦集團資源與在地智慧，專注於「退休保障」與「財富傳承」金流解決方案，讓「保險未來式」成為現在進行式。新大樓內特別規劃VIP Lounge，以高雅設計與隱私空間，打造專屬於高資產客戶的尊榮體驗。這個空間不僅象徵服務升級，更體現友邦人壽對高端市場的深度耕耘，提供財富傳承、退休金流規劃等整合策略，協助客戶在瞬息萬變的金融環境中，穩健守護資產並創造世代價值。

友邦人壽企業總部大樓共有16層，並設有教育訓練中心、員工休憩區、設施齊全的健身房和紓壓休息室，提供舒適人性的工作環境，以培育業内最優秀的人才。