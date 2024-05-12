達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

▲套房式「達美至臻商務艙」，每個座位均靠走道並配備拉門，讓旅客充分享有舒適及私密的個人空間。（圖／達美提供）

記者張佩芬／台北報導

達美航空今年6月7日台北直飛西雅圖航線開航，其在台總代理達盛旅行社總經理汪翠雲指出，台灣與美西之間最短的航程就是西雅圖，達美不飛紅眼航班，鎖定台灣商務客與轉飛美洲城市的旅客，當日就能轉飛美洲30多個航點，原本下午14:05(當地時間)抵達西雅圖的航班，10月底冬季班表將提前在中午以前飛抵，大幅增加當日可轉飛航點。

剛考察完西雅圖轉機業務的汪翠雲指出，從桃園飛西雅圖，比飛洛杉磯少一小時以上航程，比飛舊金山少約半小時航程。達美在西雅圖擁有自己投資的航廈，不論是通關或安檢，都會非常快速便利，不像在美西其他大型機場，需要辛苦轉機。

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達美台北航線不像多數台灣飛美航班都是安排深夜起飛，好等候東南亞轉機客，抵達美國時間也是晚上；達美是安排傍晚5:25從桃園起飛，抵達時間下午14:05分，讓旅客可以直接洽公，或在約兩小時內轉飛美國各大城市，從美國飛回台北航班，一樣是午飛午抵，不用半夜出門，熬夜趕行程。

▲達美航空將以最新的A330-900neo客機飛台北-西雅圖航線。（圖／達美提供）

在票價方面，原本僅長榮航空直飛的台北-西雅圖航線，因為6月7日起達美航空加入，提供每日一班，華航7月14日起直飛西雅圖，提供每周五班，星宇航空8月16日起直飛西雅圖，提供每周三班，一周共增加17個航班，去年暑假經濟艙票價在6.3萬至6.5萬元之間，今年估計在3.5至5.5萬元之間，汪翠雲表示，非尖峰日約3萬出頭就能買到機票。目前星宇航空的首航促銷價是27,980元起。

達美的台北-西雅圖航線達美以最新的空中巴士A330-900neo飛行，主要服務台美兩地散客與商務客，去程當日就可轉飛波特蘭、鳳凰城、亞特蘭大、紐約、波士頓等美洲城市，全程開立一本機票，行李直掛至目的地。

航班全客艙享用星巴克咖啡、全艙等配置USB插座、有免費WiFi可發送文字訊息。預計今年年底前免費高速WiFi的服務擴展至國際航班，屆時台北-西雅圖全機旅客皆可享有免費無限上網。

「達美至臻商務艙」配備180度全平躺座椅、拉門設計升級個人隱私空間，並擁有更多置物空間；達美尊尚客艙享有專屬空間、餐點及備品，加深75%後傾角度的寬敞座椅、可調節的腿靠設備為差旅最佳選擇；經濟艙前7排座位為「達美優悅經濟艙」享有加大約8公分的腿部空間。

乘客可免費加入「飛凡哩程常客計劃(SkyMiles )」，哩數永不過期，機票消費每1元美金可累積哩數5哩，累積無上限，飛越多、賺越多；多元兌換獎勵：全球1000航點酬賓機票、達美假期行程、禮品卡等等；升級至尊爵會員享累積哩程數加碼、免費使用達美飛凡貴賓室、免費託運行李額度及座位升等等服務。