日圓太軟弱！　貝萊德示警：匯價130才合理

▲外媒認為日本央行對日圓影響不如美國聯準會。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓匯價近期貶破160大關、探34年新低以後，市場普遍看淡後市表現，不過美系投資機構貝萊德反向示警，認為日圓過度貶值不利外資進場投資日股，貝萊德更進一步認為，日圓「合理價」應落在1美元約130至135日圓間，目前已過度貶值。

《彭博社》報導，日經 225 指數今年上漲了 14%，跑贏全球同業。但對於以美元為基礎的投資者來說，在日圓兌美元跌至 34 年來的低點後，收益縮水至略高於 3%。這遠低於標準普爾 500 指數 9.5% 的漲幅和恆生指數 11% 的美元回報率。

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貝萊德日本主動投資主管 Yue Bamba 在東京受訪時說：「如果貨幣繼續走弱，投資日本股票就會變得更加困難。」、「當你與全球投資者談論日本時，外匯絕對是每個人首先想到的。」

日圓貶值提高了出口商的利潤，而出口商傳統上一直是日本股市的推動力。儘管如此，由於擔心日圓正在成為國內消費者支出和企業進口成本的負擔，日經 225 指數仍較歷史最高點下跌了 6% 以上。

Bamba觀察，日圓的未來表現更取決於聯準會的行動，而不是日本央行的行動。如果聯準會不降息，日圓兌美元可能會逐漸走軟至170區間。但若美國聯準會降息，日圓匯價回升至130至135的水準，「完全可以想像」。

貝萊德認為，日圓匯價即使拉升到155.4的水準，仍屬「被低估」，公允價應在130左右，一旦日圓升破150，海外資金將會回頭進場。另外，日圓過度貶值人民購買力減弱，日本政府過去幾周來已至少出手干預兩次以上。