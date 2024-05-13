巧新上市掛牌上演蜜月行情　盤中大漲27%達89元

▲巧新以每股70元上市掛牌。（圖／巧新提供）

記者高兆麟／綜合報導

汽車輪圈廠巧新科技（1563）今日以每股70元上市掛牌，並以83元開出，盤中最高來到89元上演蜜月行情，漲幅達27.1%。

受惠於全球豪華汽車市場之終端消費客群穩固，帶動整體銷量穩健增漲，巧新目前已累積包括Jaguar、LandRover、Lexus、FCA、Mercedes Benz、BMW、法拉利、保時捷等共30個國際車廠客戶、42個品牌的合作經驗，加上100％回收再利用之再生鋁料RESAICAL，亦較原生鋁降低約95％碳排放優勢，目前更已取得六家豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用，創造公司整體訂單能見度長達2030年底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巧新於2000年跨入汽車零組件產業，自2001年打入通用汽車的GMT800之第一顆輪圈生產，董事長黃聰榮於掛牌典禮中表示：「上市是巧新格局進階的象徵，也是我們更上一層樓的開始，我們擁有42個品牌客戶這樣的寶貴資產，我們將擴大與他們的合作，並且運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，積極擴增再生鋁循環經濟的規模。」

全球豪華車市場終端消費客群的需求穩固增加，助力巧新良好的接單動能與掌握較高的訂單出貨排程，總計已有高達38款新車款訂單，其中在電動車方面，隨著主要豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款。巧新接單量隨之穩定成長，至今已交付32款電動車，2023電動車接單量較2022成長一倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。