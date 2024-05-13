同事「幾歲以上」能叫姐？　過來人曝經驗：直接被白眼

▲幾歲以上的同事才能叫「姐」？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在職場上稱呼前輩「姐」，究竟是有禮貌還是沒禮貌？近日有網友發文拋問，大家進入職場後，看到幾歲以上的同事才會叫「姐」呢？或是有無更有禮貌的稱呼？貼文曝光後，掀起網友討論，「叫姐姐就沒問題」、「看到都是，又不是大學生了」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「職場上，幾歲以上的才能叫她『姐』」為標題發文，提到她有個同事剛進公司沒多久，就被工讀生妹妹叫「姐」，因此她就想知道，大家看到幾歲以上的同事才會叫「姐」呢？或是有無更有禮貌的稱呼？

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貼文曝光後，有網友表示，「60歲以上，60歲以下要叫小姐」、「60歲」、「比你大的就是啊」、「資歷比我深、年紀比我大的我一律叫哥或姐，確定歲數相差不多的才叫本名」、「要看叫的人幾歲啊」、「女的都是姐」。

▲有網友認為「姐」字不要亂加。（示意圖／ETtoday資料照）

也有網友認為，「完全沒必要加『姐』」、「沒事找事，不要亂加」、「少笨了，幾歲都不行」、「當時進公司叫一個比我大10歲的同事XX姐，直接被白眼」、「覺得要嘴巴甜，男的叫哥哥，女的全部叫姐姐」、「你們公司不用取英文名字嗎？直接叫英文」。但也有網友透露，「可是我遇過要我叫她姐的」。

過去也曾有網友討論過相關問題，由於每間公司的文化不同，同事和前輩的想法也不一樣，因此就有過來人建議，最好的方法就是觀察其他人都怎麼稱呼彼此，再決定要叫哥姐、本名或是職稱，再不然就是直接詢問當事人，看怎麼稱呼比較好。