313萬人已報稅！　國稅局教戰3招確認成功

▲報稅人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部統計，至5月12日止，670萬報稅戶中已有313萬戶報完稅，申報率47%，新手報稅佔比估有1成以上，主要是因為今年18歲以上的民眾，如果不是在校就學、身心障礙、無謀生能者，就要自行申報，國稅局教戰「報完稅3招撿漏」，確認真的成功報稅。

網路（含手機）自行報稅的人，申報及繳稅都要確實完成，另外留意有無應檢附證明文件要給國稅局，確認3件事才安心：

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1#申報完成

系統走完報稅流程，操作到最後步驟按下【#申報資料上傳】，看到申報成功表示已完成申報！

▪︎手機報稅【步驟5-申報完成】顯示檔案編號及「#申報成功次數」

▪︎電腦報稅【步驟6-申報上傳】後跳出提示視窗「#上傳申報成功」

▪︎申報完成才能列印收執聯，請自行留存7年以便國稅局日後查考

2#繳稅完成

▪︎繳稅方式比一比：https://reurl.cc/VzR9MA

▪︎如因客觀事實發生財務困難，5/31前可申請加息分期繳稅：點選「現金或票據」連結至財政部稅務入口網，確認資料並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」。

3、#檢附文件

如有應檢附資料須提供給國稅局，申報資料上傳後會有【#申報附件上傳】按鈕，依指示操作即可上傳檔案、免交紙本。

▪︎附件上傳教學：https://reurl.cc/KebN7M

▪︎收執聯自行留存即可，不用給國稅局喔！

如尚未上傳或上傳失敗，補救3招：

1、5/31前手機報稅首頁按【申報附件上傳】登入操作；電腦報稅登入後按【申報附件上傳】操作

2、6/11前進入【附件上傳系統（https://gov.tw/qwF）】

3、6/11前紙本寄至戶籍地國稅局或送至就近任一國稅局代收

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一招教你快速確認

查詢申報及繳稅結果https://gov.tw/WSZ

▪︎顯示「#您已完成112年度綜合所得稅結算申報」表示申報成功

▪︎繳稅紀錄請於繳稅次日起第3個工作日再查詢（除委託取款轉帳6/15開放查詢）

▪︎如有應檢附文件也會提醒您

「應檢送之證明文件請......」：請檢附證明文件

「且網路附件已上傳成功」：上傳成功

「但網路附件未上傳成功」：上傳檢核中或失敗

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如是適用 #稅額試算服務：只要確認1件事！繳稅案件完成繳納，不繳不退或退稅案件完成回覆確認，就等於完成申報。