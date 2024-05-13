台北國際電腦展論壇　科技巨頭將共同見證生成式AI全新發展

▲2023 COMPUTEX Forum盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著生成式AI時代來臨，2024年COMPUTEX以「AI串聯，共創未來」為主題，揭露AI發展的最新應用與技術，每年針對當年度最新產業趨勢而舉辦的COMPUTEX Forum，6月5日將於南港展覽館二館，以「Let’s Talk Generative AI(生成式AI新賽局)」為主軸，邀請九位國際AI專家深入探討生成式AI硬體技術與軟體應用，提供前瞻而多元的趨勢觀點。

論壇將於當日上午10點拉開序幕，探討AI應用布局前沿，由NVIDIA的Vice President of Solutions Architecture and Engineering - Marc Hamilton打頭陣，分享NVIDIA基礎架構的專業規劃設計、構建全球最先進的人工智慧基礎架構，以及闡述NVIDIA如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著由Google ChromeOS副總裁Jonn Solomon專題簡報，介紹Google的平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助；新思科技(Synopsys)人工智慧及機器學習研發工程副總裁Thomas Andersen將探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計的未來。

AWS企業策略師Xia Zhang分享生成式AI在數位新創上的應用。四位科技專家將共同剖析生成式AI應用技術創新與潛力商機。

下午場聚焦AI關鍵硬體創新，由美光副總裁暨運算與網路事業部運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan以「釋放AI無限可能 : 美光引領未來 (AI Unleashed: Powering the Future with Micron Memory and Storage)」為主題揭開序幕。

緊接著ARM基礎設施事業部行銷副總裁Eddie Ramirez將闡述如何以Arm Neoverse 打造永續且滿足AI運算需求的雲端資料中心；SEAGATE 希捷科技全球品牌策略副總裁Rosalina Hiu將透過「AI 資料儲存，形塑未來讀寫」專題，揭櫫劃時代Mozaic 3+ 硬碟技術與未來資料的趨勢與洞察；AMPERE Chief Product Officer, Jeff Wittich將聚焦透過雲端原生處理器最大化AI工作量； PHISON 執行長潘健成亦將分享生成式AI應用的機遇與挑戰。

COMPUTEX 2024將於6月4 日至6月7日在南港展覽館一、二館舉辦，吸引1500家參展商參加，展出4500個攤位，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。6月5日的COMPUTEX Forum主題論壇現已開放報名，歡迎親臨現場感受科技領袖風采，共同見證生成式AI全新發展，更多資訊可鎖定報名網站https://edm.bnext.com.tw/2024_CPX/forum/