台灣港務公司表揚模範員工　並辦理港務家庭日與公益路跑

▲台灣港務公司模範員工與長官大合影。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司113年度模範員工頒獎典禮，上周六(11日)於高雄港旅運中心舉辦，港務公司總經理陳劭良為每一位獲選者頒獎，感謝24位模範員工展現專業精神，堅守崗位，成為港務公司持續發展、成長的助力。當日並辦理港務家庭日與公益路跑等，員工同歡並凝聚向心力。

港務公司每年度辦理模範員工選拔，除了獎勵優秀人員，建立楷模典範，更是為了鼓勵每一位來自不同地方、不同環境背景，但都在港務公司奉獻的員工，希望每個人都能在港務公司有歸屬、有方向，找到屬於自己的航道。

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「恭喜大家，也感謝大家與公司站在一起」總經理陳劭良也在致詞時，對所有到場觀禮的親友們表示感謝，員工的努力及家人們的信任是港務公司堅強的基石及力量，有賴家人們的支持，員工們才能無後顧之憂在公司發揮最大能量。

除了模範員工頒獎典禮，當天也為了響應國際家庭日及母親節，倡導工作家庭平衡及凝聚員工向心力，落實環境永續精神，辦理「幸福愛永續」港務家庭日活動，有親子二手市集、餐車市集、港區導覽以及職安週公益路跑等活動，除了符合聯合國SDGs第3項「健康與福祉」、第4項「優質教育」、第5項「性別平等」、第12項「永續消費與生產」及第17項「全球夥伴」等永續發展目標外，也讓港務大朋友、小朋友都能盡興參與，希望大家在周末的午後，跟家人一起到海邊走走、吹吹海風，或是作為獨處、放空的時間，讓員工在工作之餘，依然保有生活的彈性，注重身心平衡。

「公司珍惜所有的羈絆與緣分」，台灣港務公司表示，許多員工一生都在港務公司打拼，港務公司除了是一個事業體系，也是具有傳承意義的故事集，希望未來有更多人走進故事，再寫下精彩的一頁。