「通膨回歸」讓巴菲特注意力轉向日本！專家盤點日股有3大優勢

▲投資人注意力轉向日本市場。（圖／路透，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

近年推動日本經濟動能回升與股價表現，以及如同巴菲特（Warren Buffett）的投資人也將注意力轉向日本市場，最重要的催化劑之一就是「通膨回歸」。雖然對全球其他經濟體而言，通膨問題是負面因素，但富蘭克林證券投顧認為，通膨回升將推動日本消費者與日本企業擴大支出，加上日股有公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，3大優勢創造日股價值，因此建議進行長期投資。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，10年前，日本祭出三支箭的「安倍經濟學」，並沒有真正推動日本經濟改善太多，部分原因是沒有通膨的助力，無論企業是否決定提高生產力，都不意味著實質的需求會增加，因此將資產投資於資本支出並不會獲得良好的資本回報。

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然而他認為，目前正進入通膨環境，消費者現在開始進行更多消費，而勞動成本與原物料成本可能愈來愈高，利潤空間受到擠壓，於是對公司來說，有巨大誘因進行轉變，因為如果不做出改變，不論是擴大硬體投資或者進行數位轉型來提高業務效率，公司都有可能因不改變而倒閉。

換句話說，當公司有動力繼續改進，最終將轉化為更高的營業利潤率以及更高的股本回報率。

卓兆源進一步表示，東京證交所積極推動日本企業公司治理改革措施，希望日本企業能夠趕上美歐成熟國家水準。規模較小的企業對改革反應更為積極，部分較大的企業也開始做出反應，近來確實見到許多日本企業正進行額外的庫藏股買回計畫或提高股利，建立一個對股東更為友善的企業，因此對日本股市來說也是一大利多。

此外，他也表示，隨著日本企業對全球經濟與許多不同領域貢獻的價值而受到更多關注，無論是採礦、建築、國防、特種材料或者自動化趨勢，雖然不太能夠推升日股占全球股市權重回升至泡沫經濟前的高水準，但以目前偏低的權重而言，仍有相當大擴增空間。