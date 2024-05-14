搶攻AI市場　IKKA計劃開發機器人減速器齒輪

▲IKKA-KY第一化成栃木廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日系汽車零組件大廠IKKA-KY（2250）日前公告2024年第一季度之合併財報，繳出了第一季EPS為1.53元之亮麗成績單，隨著下半年汽車銷售旺季的來臨，營運可望再度攀升。於此同時，日本豐田集團也繳出亮麗成績單，截至2024年3月止之全年集團總銷售量再次突破1000萬台，預估2025年也將持續突破1000萬台，有望持續助攻IKKA-KY在汽車零組件領域之營運成長。

夾帶著汽車產業營運之表現，IKKA-KY運用其齒輪之優異製造技術，開始研發下一代公司布局之產品「機器人」，由於機器人要求之精準度越來越高，因此其手臂安裝之減速器要求也越來越高，此部分技術過去多由日系廠商所把持，而IKKA利用本身為日本公司的優勢，計劃與日本多家生產機器人相關零件的日商企業合作分，開始投入發展機器人之減速器齒輪，提前布局下一世代之產品。

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因應AI世代的來臨及快速發展，Tesla創辦人馬斯克曾說，特斯拉汽車是一個有輪子的AI機器人，因此Tesla應該算是一個機器人公司。代表了很多現今汽車應用的技術，也適用在機器人身上。馬斯克更大膽預言未來人類與機器人的比重將達到2:1，人形機器人市場之需求將有100億~200億台。僅管消費市場之人型機器人目前還僅能用簡單的環境之中，但整體發展隨著生成式AI及新型AI晶片之應用，產品發展速度大幅提升。但在工廠使用之工業機器人因應電腦運算能力及5G網路速度之提升，工業4.0之智慧工廠陸續在各地區落實，透過過物聯網、大數據、人工智慧等技術實現高度自動化、智慧化、網路化的生產過程，並減少對於人工之依賴度，提高生產效率。

因此，因應未來機器人世代的來臨，IKKA-KY開始提前進行下一階段的布局，期待除了目前的汽車事業發展外，也在機器人產業能夠為公司帶來新的發展契機。