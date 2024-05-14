「年花薪水30%」在興趣上太over？1原因一眾挺：繼續保持

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

出社會後，每個月會花多少錢在興趣上？有網友在PTT的Gossiping板問卦「一年花30%薪水在興趣上會太over嗎？」說他一年在自己的興趣上的花費，約占薪水30%，如果年收100萬，一年大概就會有30萬拿去出國旅遊、打高爾夫等等，這樣的比例會不會太over？

看到原PO好奇發問，有人就直呼，「單身不用養爸媽的話，你要幹嘛就幹嘛」、「才30%還好吧？很多賺100花120的」、「你一個人的話，想幹嘛就幹嘛」、「賺錢不就是要花？」「看你年收多少啊！200（萬）以下沒差」、「還好吧？你是有多奴？」

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其中，不少人反而認為有興趣是好事，「老實說，活著又不是只是為了老了有保障」、「人活著就是要追求快樂的事，繼續保持」、「很好啊！生活的愉快很重要」、「如果這樣花我會很開心，但我做不到，物慾太少」、「錢賺了又不是為了存。」

不過，曾有女網友在PTT的WomenTalk求助，交往前不知道男友遊戲成癮，交往後才發現，男友只要一天沒玩，就像被要了命一樣，但畢竟每個人都有自己的嗜好，她不會想要改變男友愛打遊戲。

只是，她發現男方一個月可以花2萬至3萬在遊戲上，試著溝通，男友卻認為「又沒花妳的錢」，還說身邊朋友花得更多，他只是還好而已，讓她很傻眼心想，在遊戲上面花2萬元左右正常嗎？

貼文引發討論，「5萬薪我覺得課1萬是上限」、「收入十分之一，或5000（元）／月」、「薪水10%是上限」、「老公有玩過要買日本儲值卡的，一個月大概0.3%的月薪」。