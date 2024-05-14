強運壯漢抱走2.76億！爆神似顏清標　領獎撂話「習慣就好」

▲圖為大甲鎮瀾宮董事長顏清標，非中獎人。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（14）日一口氣分享4個億元以上中獎人小故事，其中最經典的莫過於一名年近50歲、外形氣質與大甲鎮瀾宮董事長顏清標家族很類似，從事資源回收事業的壯漢在大甲媽回鑾日領走威力彩2.76億元頭獎，被問到是否有話與彩迷分享，這名男子僅淡淡用台灣國語的口音回「習慣就好」！

台彩總經理謝志宏透露，這名男子十多年前曾有一次中今彩539大獎的紀錄，他今年4月14日大甲媽回鑾時路過彩券行買彩券試試手氣，再次中威力彩頭獎，已婚的他帶著18歲兒子一起來見習領獎，一度還質疑中威力彩最大獎的領獎流程不像中今彩539最大獎一樣簡單，謝志宏急忙解釋「破億金額得主要保護」，才讓他釋懷。

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「他180公分高、很壯、很魁梧！」謝志宏透露，今年大樂透、威力彩開出頭獎頻率高，已有13人完成領獎，印象最深就是這位氣質與「標董」接近的壯漢，但謝志宏也強調「他粗中帶細」對資金規劃有一套。

這次壯漢中的威力彩第113031期，第一區中獎號碼為14、07、27、08、36、06；第二區中獎號碼為07號，在台中市大甲區孟春里經國路1878號1樓的日南來就發彩券行開出。

謝志宏表示，這名男子先前中今彩539頭獎800萬元，全部拿去置產，這次中威力彩也想再置產，但金額較大是否還有捐款僅說「要想一下」。

「他說他早就該中了！」謝志宏笑稱，這名男子的面相與台彩統計的強運中獎人很一致，都是方頭大耳，領完獎還說「再見」，運氣與信心爆棚。

另外，有一位60歲的桃園男子，次次花千元買威力彩，3月12日包牌串號另加2注隨機單注投獎，中3.07億元大獎。

台彩同時統計，今年前5月13名億元以上中獎人，僅2名女性，分別在高雄市和新北市開出，其中30歲高雄女在今年1月22日中獎，鎮定領走2億彩金；但40歲做生意的新北女2月18日中1.17億威力彩兩注均分抱走5800萬，讓她激動萬分。