鴻海Q1「三率三升」！獲利220.09億元、年增72%　每股賺1.59元

▲鴻海公布2024年第一季財報。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）14日公布2024年第一季財報，稅後淨利220.09億元，季減59%，年成長72%，每股稅後淨利（EPS）1.59元，低於去年第四季3.83元，優於去年同期0.93元。鴻海表示，第二季仍是傳統淡季，不過目前的能見度與市場預期相當，整季應可呈現季增、年增的表現。

鴻海第一季營收1.32兆元，季減29%，年減9%，寫歷史同期次高；營業毛利836.62億元，季減26%，年減5%。其中，毛利率6.32%，營業利益率2.78%，淨利率1.66%，較2023年同期呈現出「三率三升」。

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對於第一季表現，鴻海表示皆符合公司預期，四大產品領域中，包括消費智能、電腦終端、元件及其他均符合，唯有雲端網路的年成長表現略低於預期而僅小幅成長。

觀察鴻海第一季營收比例，消費智能產品占38%、雲端網路產品占28%、電腦終端產品占18%、元件及其他產品占6%。

展望第二季，鴻海表示，雖然是傳統淡季，但除消費智能產品外，其他三大類產品可望迎來強勁成長，反映鴻海集團在ICT產業的領先優勢，可以持續帶來更多新的業務機會，所以不論季對季、年對年都將呈現顯著成長，幅度方面也都會優於過去3年的平均水準。

對於2024年全年展望，鴻海指出，3月法說會時將今年展望從原先的中性上調到「顯著」成長。這一次展望維持不變，但目前全年的能見度比3月時又更好一些，主要是因為AI伺服器的需求強勁。