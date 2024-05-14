畢業後沒去科技業　「台大哥選傳產」後悔了：變成一級貧戶

▲科技業高薪令人嚮往。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

科技業工程師是出了名的爆肝工作，平常加班到三更半夜已是常態，不過薪資水準卻讓許多人羨慕，有台大網友表示，有人人稱羨的台大文憑，但出社會後沒去科技業，到傳產工作，看到很多科技業領高薪的新聞，無奈自己變成「台大畢業的一級貧戶」，貼文掀起網友討論。

台大男網友在Dcard發文，「沒進科技業的台清交是不是最慘人生」，努力苦讀念到台灣首屈一指的大學，人人稱羨不已大家都在驚嘆，但因為某些原因，錯過了進入科技業的機會，跑去看起來不錯的傳產或是小公司工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然年薪有100百萬，但是看到科技業大噴發，人人都有幾百萬薪水，他忍不住感嘆，「如今變成一級貧戶，更難堪的是自己居然還是台大畢業的，台大畢業的一級貧戶」。

貼文曝光，網友安慰他，「每個人要的不同罷了」、「選擇比努力更重要」、「過得開心舒適最重要啦」、「我有認識的台大純文（組）這幾年只能去服務業做，科系才最重要，還有一堆運氣景氣等自身不太能決定的事會影響」、「在傳產工作不慘，畢竟在傳產也是有穩定工作、衣食無虞，ok了」。

還有在傳產工作的網友大喊「不慘阿」，貼出9502萬元資產表的截圖，「我跟我同學都在傳產，每天超涼看股票做投資，這一兩年股市幣圈大行情，賺一些錢然後置產，剩下丟配息商品，現在上班每天都很輕鬆了，不是看盤就在聊天，還會無聊到去學新東西，反觀同學很多在台積都做得很晚，我26歲大學畢業而已」。