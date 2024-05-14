快訊／貝佐斯買台股！ 亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

世芯-KY（3661）發布重磅訊息，公司辦理私募現增，參與現增竟是全球電商龍頭亞馬遜，參與認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，依規定，參與認購公司必需揭露重大股東名單，創辦人貝佐斯也首度在台股股市觀測站露出，引發市場熱議。

長榮Q1獲利年增244.7％ 每股賺8.14元

長榮海運（2603）今（14）日董事會通過Q1財務報告，Q1合併營收為886.39億元，年增32.64％；稅後淨利歸屬母公司為173.82億元，年增244.7％，營業毛利率為21.38%，EPS則為8.14元。

航海王尬業績！陽明4月每股賺0.84元 爆48萬張大量續列注意股

海運運價飆漲，激勵貨櫃三雄股價勁揚，陽明（2609）及萬海（2615）紛紛遭列注意股，繼萬海昨日公布4月獲利後，陽明今（14）日也應證交所要求公布4月自結財報，單月自結獲利為29.77億元，年增91.63％，EPS為0.84元，單月就賺贏去年第2季。

快訊／元大銀前行員挪用46人催收款288萬 挨罰400萬

金管會今（14）日歡送主委黃天牧，同時公告元大銀前行員挪用46名客戶呆帳戶款項，經查公司對銀行員監控、客戶保障不完善，未確實執行內稽內控，裁罰400萬元。

鴻海Q1「三率三升」！獲利220.09億元、年增72% 每股賺1.59元

鴻海（2317）14日公布2024年第一季財報，稅後淨利220.09億元，季減59%，年成長72%，每股稅後淨利（EPS）1.59元，低於去年第四季3.83元，優於去年同期0.93元。鴻海表示，第二季仍是傳統淡季，不過目前的能見度與市場預期相當，整季應可呈現季增、年增的表現。

辜仲諒身價曝光！握有中信金近9%股權 價值破643億

受到金控大股東持股逾5%政策影響，中信金（2891）公告大股東辜仲諒手中握有公司8.87%股權，以今（14）日中信金收盤價36.05元估算，辜仲諒光是中信金持股市值就來到643.17億元。

00878連3日創新高！確定每股配0.51元 年化配息率9%

擁有126萬受益人的國泰永續高股息（00878）連3個交易日創高，今（14）日確定每單位配息金額及配息組成，宣布第二季每單位配發0.51元，較第一季0.4元再加碼，估年化配息率9%，這次除息日為本周五，想要參與本次配息的話，須注意5月16日為最後買進日。

夏普堺工廠9月擬停產…改AI數據中心！劉揚偉：最壞時間過去了

隨著電視面板業務虧損，市場傳出，鴻海（2317）轉投資日本夏普（SHARP）旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠堺工廠（SDP）決定將在9月停產，之後將何去何從也仍在考量相關的方案。對此，鴻海科技集團董事長劉揚偉14日以SHARP最大股東代表的身分，親自說明SHARP中期經營方針以及在鴻海集團中的重要戰略地位。

2000萬刮刮樂領獎倒數 台彩曝頭獎名額只剩1個

今年過年期間台彩發行「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有8個頭獎2000萬元轟動一時，不過還有1張2000萬獎的刮刮樂尚未兌領，這項商品7月16日下市、10月16日前要完成領獎，呼籲民眾把握時機。

台股連2日破紀錄！收最高20986點 台積電漲6元收825

美股漲跌互見，但台積電（2330）今（14）日持續向上挺進，收最高825元，帶動台股大漲128點收最高20994.53點，連續2個交易日刷新紀錄，大盤單日漲幅0.61％，成交量4692.58億元。