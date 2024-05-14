航海王尬業績！陽明4月每股賺0.84元　爆48萬張大量續列注意股

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
海運運價飆漲，激勵貨櫃三雄股價勁揚，陽明（2609）及萬海（2615）紛紛遭列注意股，繼萬海昨日公布4月獲利後，陽明今（14）日也應證交所要求公布4月自結財報，單月自結獲利為29.77億元，年增91.63％，EPS為0.84元，單月就賺贏去年第2季。
陽明今日盤中再度亮燈漲停，終場收71.3元，上漲4.7元或7.05％，單日成交量爆出48萬張大量居台股之冠；萬海則收68.4元，下跌1.7元或2.42％，成交量逾30.9萬張。
陽明4月合併營收為149.44億元，自結稅前淨利為37.43億元，稅後淨利歸屬母公司為29.77億元 ，EPS為0.84元；今年Q1合併營收為438.01億元，稅後淨利歸屬母公司為93.79億元 ，EPS為2.69元，單季已經賺贏去年全年。
陽明表示，4月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲；全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫將為全球經濟發展帶來重大影響。
陽明指出，面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，仍將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，以滿足全球客戶需求。
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