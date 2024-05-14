00878連3日狂飆創新高　投資達人看好漲勢：抱牢就對了

▲國泰永續高股息（00878）股價連3日創下新高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者隋昊志／綜合報導

擁有126萬受益人的國泰永續高股息（00878），連續3個交易日創下新高，第二季每股配發0.51元，相較於第一季0.4元再加碼。對此，投資達人「股添樂」分析00878近日衝高原因，更建議無論是除息前或除息後買進，以過去100%填息紀錄來看，「一路抱牢就對了」。

向來有「國民ETF」之稱的00878，連續三個交易日創下新高，自5月以來股價已飆升近5%，今（14）日更是確定第二季每股配發0.51元，相較第一季0.4元再加碼，估年化配息率達到9%。由於本次除息日為本周五（5月17日），想要參與本次配息的話，5月16日為最後買進日。

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對於近期00878飆漲，投資達人「股添樂」在臉書粉專發文分析，今年高殖利率的股票非常少，從類股的角度觀察，就只有營建跟金融配得出高股息。想不到過去幾周，資金一窩蜂湧進營建股，短短一個多月就把高殖利率買成低殖利率，所以當前盤面類股，同時具備規模又有殖利率題材的只剩金融股，這也造成近期金融指數頻頻創新高，帶動持有金融股超過2成比重的00878也跟著衝高。

過去常有人認為「金融股上漲往往是最後一棒」，通常代表股市修正在即，要趕快跑，「股添樂」直言時代已經不一樣了，「怎麼還會有人把爺爺的操盤心法搬出來呢」？當今資本市場參與者不是奈米小散戶，主要都是機構法人。以台股為例，目前台股高股息ETF規模上兆，它們共同的目標就是尋找高殖利率的股票，今年的金融股就是站在這項趨勢下的最大受惠者。

「股添樂」分析，今年的金融股將會持續獲得資金挹注，不僅不會是「最後一棒」，還會是「一級棒」，由於00878持有不少金融股，在接下來的時間裡面，股價持續創新高的機率非常大。

由於本週剛好輪到00878除息時間點，這次預計每股配發0.51元，對於不少投資人好奇，到底是要除息前買？還是除息後再買？「股添樂」指出，以它過去的100%填息紀錄來看，不管是要除息前買，還是除息後買，或是坐著買、躺著買、閉眼買都好，一路抱牢就對了。