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瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

▲▼三星。（圖／路透）

▲三星。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，分析師表示，由於人工智慧需求的爆炸性成長導致高效能記憶體晶片的短缺，今年高效能記憶體晶片的供應可能仍將緊張。據全球最大的兩家記憶體晶片供應商SK海力士和美光表示，2024年的高頻寬記憶體晶片已售完，而2025年的庫存也幾乎售罄。

晨星公司股票研究主管 Kazunori Ito 在一份報告中表示，預計整個 2024 年內存供應總體將保持緊張。

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AI晶片組的需求推動了高階記憶體晶片市場的發展，使全球兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士等公司受益匪淺。雖然SK海力士已經向NVIDIA供應晶片，但據報導，NVIDIA也考慮將三星作為潛在供應商。

市場情報公司TrendForce今年3月表示，與個人電腦和伺服器中常見的 DDR5 記憶體晶片相比，HBM的生產週期長了 1.5 至 2 個月。

為了滿足不斷增長的需求，SK海力士計劃透過投資美國印第安納州的先進封裝設施以及清州的M15X晶圓廠和韓國龍仁半導體廠來擴大產能。

三星在 4 月的第一季財報電話會議上表示，2024 年的 HBM 位元供應量「比去年增加了三倍多」。「我們已經與客戶就承諾的供應完成了討論。到2025年，我們將繼續將供應量同比擴大至少兩倍或更多，並且我們已經就供應問題與客戶進行了順利的談判。」三星表示。

關鍵字： 記憶體

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