百大品牌搶端午節檔期企業需求　PayEasy推企業特談活動

▲PayEasy轉為封閉式平台後，首次齊與800家已簽約企業同步發起端午活動。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

各大企業正為端午節員工福利積極準備，為協助企業福委做到員工滿意，國內最大企業福利網PayEasy今（16）日起推出企業專屬活動，進口大尺吋電視市價折扣達58折、機車85折、名牌球鞋46-75折、跑步機4折、電子壓力鍋2折，今年新上市的全聯電子禮券，也在端午檔期推出供企業員工選購。

實用品牌齊聚 這次端午企業專屬團購的上架品牌包括：法國特福、Brita濾心、德國寶瀅、3M、舒潔、五月花、倍潔雅、Sony、樂金、大金、山葉、羅技、蘋果、禾聯等上百個品牌，特談商品範圍包括大小家電、日用品、3C周邊、旅行用品、美妝品、汽機車用品，只有簽約企業員工才能登入選購。

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8百企業福委同步發起內部通知 今天起，PayEasy簽約的8百家企業福委將同時向內部員工宣傳這檔端午企業特談活動，在企業間形成一股特殊的福利消費風潮，這也是PayEasy有別於一般開放式B2C購物平台極為不同的行銷方式。

超值商品放大福利金 PayEasy指出，端午檔是企業福利預算每年的三大高峰期之一，企業人事單位、福委會傾全力為員工張羅最佳員工福利；透過PayEasy號召1000家供應商在封閉式通路中提供特談團購商品，讓員工享有超乎想像的折扣，無形中讓員工的福利金「變大了」。

封閉式平台高轉換 PayEasy是全國唯一封閉式會員制購物網站，會員都是與PayEasy簽約導入專屬福利網之國內外中大型企業，目前有超過1000家供應商與PayEasy合力滿足這800多家企業內部福利需求；由於企業已預先在福利網依員工帳戶預存福利點數或旅遊點數，因此PayEasy福利網轉換率是一般電商同業的3-5倍。

800家企業家家均有專屬活動頁 「我們就是為企業福委代工」，這檔端午節特談活動，PayEasy特別為合作的800家企業都規劃專屬活動頁、客製企業logo，且依照企業產業工作型態、地區、員工平均年齡及男女比例等綜合考量，分群進行客製化提品，且做到確實比價，比價範圍除了市價之外，同時考慮銀行刷卡金、購點等周邊優惠在內，且2周活動期間每日查價，確保市場最低價。