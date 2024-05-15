NCC駁回台灣大「延繳頻寬申請」　7／1繼續射訊號最高開罰500萬

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 15日招開例行記者會，針對台灣大申請展延該會核與台灣之星合併行政處分（以下簡稱原處分）之附款履行期限案，予以駁回申請。NCC指出，台灣大必須在6月30日依法處置，如到期未繳回頻寬，得連續行政處分罰鍰、每次怠金最高30萬、7月1號仍繼續發射訊號的話，依照無線電頻率管理辦法，最高500萬元罰鍰。

▼台灣大申請展延繳回超頻頻寬遭NCC駁回。（資料照／台灣大提供）



針對台灣大哥大展延核准合併行政處分之附款履行期限之申請，NCC表示遠傳電信已經依規定繳回，也完成網路建設計畫變更，因此呼籲台灣大依期履行、繳回超額頻寬。對此，若台灣大可以繳回超頻頻寬、或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。若沒有在6月30日內繳回，得連續行政處分罰鍰、每次怠金最高30萬、7月1號仍繼續發射訊號的話，依照無線電頻率管理辦法，最高500萬元罰鍰。

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NCC表示，台灣大哥大於113年4月17日向該會申請展延前揭附款之履行期限，查該公司針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，該公司所為展延期限申請，於法無據，爰依行政程序法第129條認申請為無理由，予以駁回。

NCC重申，該會於112年1月18日第1050次委員會議以附附款方式核准台灣大哥大與台灣之星合併申請案，已考量資源合理分配、產業健全發展、市場公平競爭及消費者權益保障，要求存續公司於113年6月30日前完成超額頻寬處理及終端通信功能、緊急電話、災防告警細胞廣播訊息服務及備援系統切換功能、核心網路強韌性等，已賦予存續公司合理履行期間，台灣大哥大仍應積極於期限內落實法遵義務。