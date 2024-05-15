工程師繳稅335萬網喊羨慕　人力銀行：科技業職缺達14萬筆

▲報稅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

5月報稅季，不少上班族看到繳稅金額都非常心痛，不過有在科技大廠工作的工程師曬出報稅資料，今年要繳的稅金高達335萬，讓網友好羨慕；根據1111人力銀行資料顯示，目前科技業職缺達14萬筆，可以把握這波契機。

有網友在社群平曬出報稅資料，今年要繳稅335萬元，並提到自己已在知名科技大廠工作十幾年，一開始是小工程師，不但不用繳稅、還可以退稅，到後來慢慢成長到需要繳一台國產車的稅，前幾年稅金從國產車升級成進口車，直到今年迎來人生稅務高峰，雖然感謝公司願意照顧，但繳稅好痛，

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貼文引起超過千人關注，有網友留言「繳的稅比我年薪還高」、「今年退稅8000元，我是國家認證的社會底層」、「繳的稅是我的2倍年薪，我也好想試試看繳稅的感覺」，網友羨慕成一片，但也有不少身在科技業的網友表示「目前只有國產車等級，努力邁向進口車」、「如果是處長年薪破千不會是少數」，更有網友直接以適用稅率倒推原po薪資，應該在1700萬，可以看出身在科技業，薪資遠遠超越多數上班族。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，科技業除了薪資還有年終獎金、分紅，近年科技業缺才，紛紛祭出高薪搶才，即使是新鮮人，在加計獎金之後，薪資也不乏百萬之譜。

1111人力銀行調查顯示，促使上班族轉職跳槽最重要的原因就是追求更好薪資，也讓資訊科技業成為上班族最想投入的產業，根據1111人力銀行資料庫，目前科技業的工作機會數高達14萬筆，不少大企業也趁畢業季延攬新人，有意投入科技產業，可以把握這一波的徵才契機。