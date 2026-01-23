台股扣關3萬2！外資續買232億元　大舉回補群創、友達

▲面板雙虎友達、群創成為今日外資買超重點族群。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美關稅雜音淡化，美股收紅，今（23）日台股盤中一度扣關3萬2千點大關，終場震盪收紅，三大法人合計買超271.5億元，外資買超232.09億元，連續兩天站在買方，合計回補金額424.87億元，面板股群創（3481）、友達（2408）分居今日外資買超第一、四名，買超張數9萬5880張、2萬1745張。

台股延續昨天強勁走勢，今日早盤一度，衝破3萬2千點，來到32042點新高，惟短多下車盤中一度翻黑，待賣壓消化告一段落，指數又回到盤上，終場指數上漲215.43點或漲幅0.68%，以31961.51點作收，總成交值8154.21億元。

根據證交所資料顯示，三大法人今日合計買超271.5億元，其中外資買超232.09億元，投信賣超7.46億元，自營商合計買超46.87億元，其中自行買賣部分買超16.89億元，避險方面買超29.99億元。

外資買超前五名，面板雙虎就占了兩檔，群創買超9萬5880張為，居單日買第一大個股，友達則是居第四名，買超張數2萬1745張，而聯電（2303）、燿華（2367）、瑞軒（2489）分別第二、三、五名，買超6萬1878張、3萬3483張，以及1萬6758張。

買超第六～十名個股、張數分別可寧衛*（8422）1萬6456張、台玻（1802）1萬5908張、南亞（1303）1萬5883張、中鋼（2002）1萬5315張，以及欣興（3037）1萬2862張。

外資賣超前五名個股當中，今日結束處置、恢復正常交易記憶體個股就占了三檔，分別第一名力積電（6770）賣超5萬1081張，第四、五名南亞科（2408）、晶豪科（3006），賣超張數1萬6161張、1萬5206張，賣超第二、三名個股分別英業達（2356）2萬9730張、仁寶（2324）2萬406張。

賣超第六～十名個股、張數，分別長榮航（2618）1萬5181張、緯創（3231）1萬4763張、強茂（2481）1萬2640張、鴻海（2317）1萬2232張，以及陽明（2609）1萬588張。