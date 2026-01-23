快訊／台股再創收盤新高大漲215.43點　台積電漲10元至1770

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲215.43點，以31961.51點作收，指數再創收盤新高，漲幅0.68％，成交量7944.34億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲42.69點開出，指數開高走高，盤中最高達32042.44點，最低31693.15點，終場收在31961.51點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1770元，漲幅0.57％；鴻海（2317）下跌2元至221.5元；聯發科（2454）上漲145元至1630元；廣達（2382）下跌3元來到280元；長榮（2603）下跌3元至189.5元。

今天漲幅前5名個股為大東電（1623）上漲45元，漲幅15.25％；昶昕（8438）上漲6.3元，漲幅10％；昶和（1468）上漲1.2元，漲幅10％；集盛（1455）上漲0.8元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲4.1元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為強茂（2481）下跌9.9元，跌幅9.96％；精金（3049）下跌1.1元，跌幅9.91％；金寶（2312）下跌3元，跌幅9.87％；菱生（2369）下跌2.85元，跌幅9.34％；大亞（1609）下跌4.35元，跌幅9.2％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大東電（1623） 340.0 ▲45.0 ▲15.25％ 昶昕（8438） 69.3 ▲6.3 ▲10.0％ 昶和（1468） 13.2 ▲1.2 ▲10.0％ 集盛（1455） 8.8 ▲0.8 ▲10.0％ 有成精密（4949） 45.2 ▲4.1 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 強茂（2481） 89.5 ▼9.9 ▼9.96％ 精金（3049） 10.0 ▼1.1 ▼9.91％ 金寶（2312） 27.4 ▼3.0 ▼9.87％ 菱生（2369） 27.65 ▼2.85 ▼9.34％ 大亞（1609） 42.95 ▼4.35 ▼9.2％

資料來源：證交所