播完就中！苗栗母女聽「尾牙中獎神曲」　隔天刮中100萬

▲苗栗母女檔刮中百萬掀熱議。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新春將近，刮刮樂買氣升溫，台灣彩券公司近日分享多起百萬中獎喜訊，其中最吸睛的莫過於苗栗縣頭份市一對母女檔的幸運故事。台彩指出，母女倆在新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」上市首日（20日）到彩券行購買整本刮刮樂，挑選過程中女兒手機突然播放起網路流傳的「尾牙中獎神曲」，笑稱是都市傳說，沒想到隔天真的刮中百萬元大獎。

挑彩券邊播神曲 隔天真的刮中100萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

開出百萬大獎的是苗栗縣頭份市中華路的「富貴隆來彩券行」。代理人邱先生表示，當天母女倆在店內挑選刮刮樂時，聽到女兒手機傳來音樂，詢問後才知道是傳聞中「播放就會帶來好運」的中獎神曲。原本半信半疑，沒想到隔天母親帶著其中一張刮刮樂回店確認，真的刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元，讓現場驚呼連連，中獎人也大方包紅包給店家分享喜氣。

▲台灣彩券公司20日推出5款刮刮樂新品，其中新春限定「2,000萬超級紅包」2,000萬頭獎有10個、貳獎100萬有1,200個，總獎金超過172億元。（圖／台彩官網）

神祕客報喜！北市投注站也開出百萬

除了苗栗母女檔的幸運故事，台北市松山區八德路的「松福投注站」同樣傳出好消息。代理人表示，某天早上準備開門營業時，赫然發現店內出現一張已刮出百萬元的「1200萬大吉利」刮刮樂影本，經核對確認確實為店內售出。雖然中獎人身分成謎，但代理人仍直呼「喜從天降」，也替這位神祕幸運兒感到開心。

獎金破百億 「2000萬超級紅包」買氣熱

台彩指出，今年推出的新春刮刮樂來勢洶洶，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有10個，百萬元獎多達1200個，總獎金超過172億元，總中獎率達69.33%，與去年並列史上最高。接連傳出的百萬得主，也讓投注站喜氣洋洋，不少民眾直呼要趁過年前試試手氣。