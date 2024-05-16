台股ETF受益人830萬創高！「前5名都是高股息」00919人氣最佳

▲投資人偏愛台股ETF，光是短短半年，台股ETF受益人就增加了223萬人。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

投資人偏愛台股ETF，光是短短半年，台股ETF受益人就增加了223萬人，此外，台股ETF含息報酬率平均上漲13.41%，今年來受益人增加最多的就是5檔「高股息ETF」。市場法人提醒，景氣呈綠燈、股市氣氛佳，但仍要注意「過熱的修正」。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人成長驚人，從去年底607萬人已來到830萬人，增加了223萬人，等於在台灣2,300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF；進一步觀察今年來台股ETF含息報酬率平均上漲13.41%，顯示出台股ETF「息利雙收」表現，也難怪讓投資人趨之若鶩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另觀察各檔ETF今年來受益人增減，其中增加前五名分別為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878），清一色都是「高息ETF」。

不過如果看淨增減（扣除今年新成立ETF）情況來看，00919受益人數今年來增加34.7萬人，人氣最旺；再觀察今年來含息績效，00919上漲14.89%績效最佳，00929上漲12.22%居次，0056元大高股息上漲9.35%排名第三。

▲台股ETF受益人今年淨增加前5名。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

理財達人指出，00919即將在5月換股、6月配息，選股策略中「精準高息」指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

資料顯示，00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5月將再精準布局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6月至8月又會有豐沛的現金股息入帳，可見00919有足夠配息續航力，吸引投資人逢低分批布局。

市場法人表示，台灣景氣對策燈號續呈綠燈，顯示國內景氣持續回溫。目前股市氣氛仍佳，但股市漲多後「須提防過熱的修正」；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧（AI）等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。