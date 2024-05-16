台積電ADR創收盤新高！索羅斯持股對半砍 對沖基金加碼

台積電ADR創高，國際重量級基金買賣動作更受市場熱議。據最新出爐的13F報告揭露，索羅斯基金上季對台積電ADR持股重砍逾半，對沖基金阿瓦拉則加碼，持股已破4.36%。

廣達配發史上最高股利！台灣首富林百里笑領鉅款 89億元入袋

電子代工廠廣達電腦（2382）受惠AI浪潮推升營運動能，2023年寫下亮眼的獲利成績，公司已於今年4月12日進行除息，預計每股配發9元現金股利，總金額高達347.64億元，也寫下歷史新高紀錄；依據廣達董事長林百里手中持股計算，將可領到近89億元鉅款。

21檔債券ETF挾降息飛起來 00937B除息前爆11萬張大量奪成交王

21檔債券ETF將在明（17）日除息，當中有4檔月配ETF今日成交量偏大，群益ESG投等債20+（00937B）上午十點半交易量衝破11萬張居上市成交量榜首、國泰10Y+金融債（00933B）、中信高評級公司債（00772B）和中信優先金融債（00773B）本周交投也持續升溫。

台股ETF受益人830萬創高！「前5名都是高股息」00919人氣最佳

投資人偏愛台股ETF，光是短短半年，台股ETF受益人就增加了223萬人，此外，台股ETF含息報酬率平均上漲13.41%，今年來受益人增加最多的就是5檔「高股息ETF」。市場法人提醒，景氣呈綠燈、股市氣氛佳，但仍要注意「過熱的修正」。

台積電亞利桑納州廠爆炸 公司：外包清運槽車意外

根據美國ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，晶圓代工龍頭台積電（2330）位於亞利桑那州北鳳凰城廠區傳出爆炸意外，導致至少1人重傷，台積電表示，該意外是外包清運槽車異常導致，不影響營運。

存股族最愛5檔海外ETF出列 00757定期定額戶數增加居冠

ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品，在台掛牌的海外股票ETF，因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，近年來也深獲存股族青睞。據證交所據4月定期定額戶數統計排行顯示，共有5檔海外股票ETF入列，統一FANG+（00757）定期定額戶數已達1萬1526人，今年以來增幅超過8成。

威力彩一注獨得！ 女子捐500萬回饋雲林

今（113）年1月22日在高雄市「彩鑫商行」開出威力彩頭獎，獎金2億元由一人獨得，中獎的30歲女性因出生在雲林、現於高雄工作，幸運中獎後還是心繫故鄉、希望能回饋自己從小長大的地方，特地捐出500萬元給雲林縣政府，造福鄉里。

快訊／鴻海一度漲5%「飆至179元」！開盤20分鐘成交量達6萬張

鴻海（2317）16日早盤以175元開出，一度漲幅近5%，站上179元再寫16年新高紀錄，開盤20分鐘成交量就超過6萬張，目前在176元來回震盪。

台積電嫌貴！彭博爆高層評價 A16不一定需要用到ASML設備

據外媒彭博社報導，ASML最大客戶之一台積電表示，ASML High NA EUV設備的價格成本非常高，更透露台積電未來A16的製程可能不需要使用High NA EUV設備。

【廣編】純網銀首家外匯指定銀行 LINE Bank理財服務首推台美雙幣最高10%優利

LINE Bank於15日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀。