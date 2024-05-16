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黃志芳：印尼是東南亞第一大經濟體　淨零碳排、遷都商機龐大

▲右起印尼知名歌手AFGAN應台灣精品邀請與黃志芳一起向印尼民眾推廣台灣優質產品。羽球是印尼國球、AFGAN本人也有在打羽球，體驗印尼男子雙打奧運冠軍Hendra Setiawan及台灣王子維指定使用的勝利體育(VICTOR)頂規羽球拍。（圖／記者張佩芬攝）

▲右起印尼知名歌手AFGAN應台灣精品邀請與黃志芳一起向印尼民眾推廣台灣優質產品。羽球是印尼國球、AFGAN本人也有在打羽球，體驗印尼男子雙打奧運冠軍Hendra Setiawan及台灣王子維指定使用的勝利體育(VICTOR)頂規羽球拍。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

在雅加達主持「印尼台灣形象展」的外貿協會董事長黃志芳指出，印尼是東南亞第一大經濟體，2.7億人口，一直都是我們在東南亞一個非常重要的夥伴，因為疫情快要5年沒有辦法到印尼辦展，這5年印尼本身也有很大的變化，遷都工作已經開始分批進行，電動車與淨零碳排政府政策非常的積極在推動，都是我們的商機。

這次台灣形象展貿協針對幾個主題，第一個我們的智慧醫療，因為這個是台灣非常強的一個項目，東南亞非常需要更多的醫療技術及設備，那這次展出的智慧醫療館，大的醫院幾乎都參加了，衛福部、台大醫院、亞東醫院、花蓮慈濟等重症醫療與精準醫療等，都進一步的與印尼建立合作關係。

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▲新光醫院國際醫療服務中心南巷策略組主任陳良光(中)帶著課長羅德毓(右二)等推廣AI腸胃鏡全身健檢與重症醫療。（圖／記者張佩芬攝）

▲新光醫院國際醫療服務中心南巷策略組主任陳良光(中)帶著課長羅德毓(右二)等推廣AI腸胃鏡全身健檢與重症醫療。（圖／記者張佩芬攝）

展出現場有很多都是用先進科技人工智慧大數據來做最新的醫療服務，這些科技公司在智慧醫療館，絕對是我們一個亮點。

淨零碳排方面，因為印尼積極在推動他的能源轉型，政府也積極的推動電動車政策，像雅加達市區是每日依單號或雙號，輪流允許單、雙號車牌開進市區，但是電動車就不受限制。

我們這次也帶來了很多在智慧移動，特別是在充電，還有智慧交通管理這些業者，例如台灣知名的企業台達電在大雅加達地區已經有2000多個充電樁，在印尼是領先的業者；2022年印尼主辦G20在峇里島舉辦峰會的時候，台達電就在峇里島上建立了兩百多個快速的充電樁來提供電動車服務。

在淨零碳排、綠色能源轉型這些都是台灣業者可以著墨的地方，還有一個就是智慧製造，印尼現在集中在幾個領域想要強化智慧製造，這當中有紡織、石化電子製造，他們都積極尋求國外的合作伙伴，所以這次我們也展出了很多智慧製造的解決方案智慧工廠的解決方案。在IT聯網的智慧的解決方案部分，這次光寶、仁寶這些大企業都參加了我們台灣形象展。

清真市場部分，印尼人口有八成是穆斯林，這絕對絕對是一個非常重要的這個競爭市場。講到清真好大家不要想說只有食品而已，在印尼這個國家，清真代表的幾乎是生活的每一個層面，他們都希望使用清真的產品，像女孩子經常用的美容產品、面膜等。台灣已經有1200家業者已經都獲得馬來西亞跟印尼的清真認證，所以這一次我們台灣形象展也有推出Holla新館，希望能夠進一步的來開拓這個廣大市場的商機。

當然我們一定會有台灣精品館、智慧生活館，智慧生活館裡面有我們最新的智慧型生活用品，包括按摩椅等，都在台灣精品館裡面。

在印尼遷都部分，今年已經開始分批遷至東加里曼丹省，並正式命名為「努山塔拉」，目的為解決雅加達人口密度、交通壅塞、環境污染以及地層下陷等問題，預計2040年完成，其中的商機也是外貿協會帶領企業努力的 方向。

關鍵字： 黃志芳印尼東南亞第一大經濟體淨零碳排遷都商機

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