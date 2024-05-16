IEAT年度獨家！全方位解密台紐經貿合作新商機

▲台紐經貿合作新商機。（圖／IEAT提供）
記者張佩芬／台北報導
台紐經濟合作協定(ANZTEC)簽署迄今已滿10年，為了一探台紐新商機及市場未來趨勢，台北市進出口公會(IEAT)與紐西蘭貿易發展中心共同舉辦「台紐經貿合作新商機」專題講座，5/30(四)於台中外貿協會、5/31(五)在IEAT 國際會議中心隆重登場，機會難得不容錯過，公會歡迎業者踴躍報名。
ANZTEC簽署10多年來，不僅擴大雙方貿易額，還促進了產品多元化及市場交流的機會，對台紐企業及消費者帶來了實質利益；在回顧ANZTEC豐碩成就之際，IEAT攜手紐西蘭貿易發展中心處長Tina Wilson、中華經濟研究院區域中心主任劉大年，以及多位進出口業者親臨現場，從整體經濟到第一手進出口現場，為台灣企業提供全景視角，深入剖析台紐經貿動態與新市場趨勢，更進一步深化合作，開啟新的十年，共創更加繁榮的台紐經貿未來。
活動詳細資訊如下：
台中場：113年5月30日(四)下午2時至4時30分
地點：外貿協會台中辦事處3F會議室(台中市西屯區市政路386號3樓之9)
台北場：113年5月31日(五)下午2時至4時30分
地點：台北市進出口公會1F演講廳 (台北市松江路350號)
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