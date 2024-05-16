85萬股東注意！開發金「野餐墊」亮相　開領4管道一起看

▲開發金野餐墊。（圖／讀者提供，下同）
記者陳瑩欣／台北報導
被投資人封為「郊遊起手式」的開發金（2883）股東會紀念品「野餐墊」正式曝光，除了可以在郊遊時舖開使用，還可變身環保袋，通路限1000股以上兌換，徵求4管道同步揭露，徵求人5月15日起即可領取，受託領取時間5月20日起跑。
▲開發金股東會通知單。（圖／播攝證交所官網）
開發金（2883）股東會紀念品傳出票選結果將送「野餐墊」，滿足「逛公園、露營出遊」需求，今日正式亮相，意外發現還能兼當環保袋，讓人眼睛一亮。
開發金同時指出，紀念品兌換分成4大不同時段：
1、5月15日~6月7日：
持委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，至各徵求場所辦理(限1000股以上)
2、5月20日～5月29日：
持委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽股務代理機構辦理。(限1000股以上兌領)
3、7月1日～7月3日
股東會當日以視訊出席，及5月15日至6月11日完成電子投票的股東，且未重複填委託書的人，可攜帶出席通知書、身份證明文件、列印電子投票「議案表決情形」頁面，洽凱基證券股務代理部領取。未滿1000股的股東，可使用電子投票方式行使表決
4、6月14日
股東會場領取，惟發放至上午10:30或會議結束止。
讀者迴響