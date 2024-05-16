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資金派對續攤　神山、航運帶隊衝

（圖／先探投資週刊提供）

神山台積電領軍，搭配權值股群起而上，加權指數再攀高峰，第一季財報全數出爐，個股股價隨獲利調整，金融股還具備殖利率題材，貨櫃航運則擁報價上漲優勢。

【文／黃俊超】

加權指數突破二一○○○點，持續創下歷史新高，最重要的關鍵仍是護國神山台積電，四月營收二三六○億元、月增二○．九％、年增五九．六％，為單月次高、同期新高的優異成績單，前四月年增率上升至二六．二％，第一季財報ＥＰＳ八．七元，臨時股東會通過將現金股息提高至四元，帶動股價攻上八四四元的歷史新天價。

台積電是指數定海神針

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儘管受到地震衝擊影響，加上第二季面臨手機淡季、NB/PC需求仍是有待回溫，不過ＡＩ晶片需求持續熱絡，ＨＰＣ需求強勁，單季營運達標財測機會濃厚，且下半年還將更加值得期待，尤其三奈米營收比重可望持續提升，先進封裝產能倍數以上成長，前次法說會上表示，整體ＡＩ相關營收今年將呈現翻倍，未來五年將以年複合成長率五○％增加，至二八年占營收超過兩成。

根據美國商品交易法規定，證券指數單一成分股占整體指數權重，連續三個月中有四五個交易日超過三○％，就會被歸類為窄基證券指數，美國境內投資人將不得交易窄基指數期貨，台積電上漲，總容易成為一個人的武林，或是所謂的拉積盤，不過台積電曾在二一年四月使台股指數變成窄基指數，直到二二年十月底才恢復，既然不是第一次，則影響性基本上也不會有太大衝擊，畢竟交易的方式與管道很多。

相較於台積電與第二大權值股鴻海上漲至一七五元，近期整體科技類股表現並沒有太大激情演出，之前強勢的伺服器ＯＤＭ、設備、散熱等次產業，雖然多數並未出現明顯轉弱，但是在漲勢過後，市場對於財報要求更為嚴苛，部分個股出現利多不漲或整理，美國股市也有類似狀況，因此股價震盪調整也屬合理，不過產業趨勢完全不會受股價影響而有所改變。

前一波段出現相對明顯調整的是ＩＰ族群與ＩＣ設計，如一度坐上股王寶座的世芯ＫＹ，三、四月連續繳出創下歷史新高的營收數據，然而股價已由四五六五元回檔至二五○○元，修正幅度達四五％，然而世芯十四日重訊宣布，Amazon參與認購私募普通股二二萬四五三七股、參考價格二九七八元，實際認購價每股二三八二元，總投入金額約五．三五億元，股價彈升，有機會帶動高價股股價回穩。

重量級權值股台積電、鴻海、聯發科等表態，高價股也有望回溫，加上金融與傳產股輪番上陣，加權指數創高表現持續亮眼，可回頭觀察中小型股指標的櫃檯指數，目前在短、中期均線糾結處震盪，資金尚未出現明顯跟進意圖，需等待量能放大的攻擊訊號。漲多不代表一定要跌，但是架構在評價提升與資金輪動，一旦在題材、業績、籌碼逮到機會，低基期股就有發動補漲的機會。

四月營收、第一季財報皆已全數公告，指數創高而個股隨獲利狀況調整，五月下旬的重頭戲是ＡＩ之王Nvidia財報與財測，市場抱以高度期待，尤其在新產品方面更是眾所矚目，而後六月上旬則有台北國際電腦展，去年此時，台灣伺服器ＯＤＭ相關廠商大展拳腳，緊接著則是蘋果ＷＷＤＣ大會，能否端出市場想要的ＡＩ牛肉，同樣也是市場關注焦點。ＡＩ題材一棒接一棒。

金融指數創高

從大一點的角度來看，歐洲股市延續強勢，美國股市則是整理過後再度回到高點附近，日本股市創歷史新高後，近期維持整理格局，相對的，近期上漲幅度最明顯的，則是第一季表現後段班的中國股市，上證指數反彈已站回到所有均線之上，香港恆生指數年線以外的短、中期均線皆已翻揚，自四月十九日低點至今，漲幅將近兩成。

回到台股來看，不僅只電子股出現高低基期轉換，原先就處於輪動格局的傳產股，包含軍工、重電、電線電纜等政策相關股，雖然未來產業仍是看好，不過也同樣面臨漲多過後的整理。比價效應除了產業之內的縱向外，隨著資金外溢效果強化，橫向的比較也會出現，雖然說不同產業當然不可能擁有相同的評價模式，不過仍會有一定程度的激勵效果。

電子類股中，相對低基期的被動元件近期表現不錯，而傳產類股當中，則是以長期相對低基期的營建、營造與資產為代表，縮短時間來看，貨櫃航運、部分餐飲與飯店、健身相關股等，再加上金融股，都出現高低基期轉換下的補漲走勢，同時也搭配基本面最壞狀況已過、趨向復甦的正面助益，抑或是擁有高殖利率優勢等因素，帶動良性的比價向上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2300期精彩當期內文轉載》
◎封面故事：電子淡季 發掘投信鎖碼標的
◎特別企劃：汽車零件廠獲利令人驚艷
◎國際趨勢：祭庫藏救股價 蘋果也不例外
◎中港直擊：陸房市夢魘 漫漫長夜何時醒
◎財報特輯：上市櫃第一季財報
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（圖／先探投資週刊提供）

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