開年首季台股獲利相當不錯，AI伺服器加大出貨力道，從上游台積電機器設備到零組件供應商，首季財報都交出亮麗成績；重電、航運、汽車AM零組件及內需的營建加上金融，獲利也都大幅成長。

【文／方亞申】

市場一直喊美國要降息，但時間一延再延，地緣政治影響原物料運輸，通膨降不下來，現在最新預期是九月及十二月才會降息，所以美元指數相對強勢。台幣第一季累計貶值四．一五％，見諸以往算是單季貶值幅度相當大的，而第一季台灣出口金額一一○三億美元，為歷年同季次高，年增十二．九％，創七個季度以來最強增速。主要受ＡＩ運用加持，資通與視聽產品三月出口寫下一二六．五億美元、年增一．六五倍、出口占比衝上三○．三％等三項新高紀錄，由此可見台股上市櫃公司與此有關出口公司業績都大成長，以ＡＩ產業相關的最上游的台積電，以及先進封裝設備商萬潤、辛耘、弘塑、均華、漢唐，不僅業績亮眼，獲利與去年同期比較更是三級跳升，晉升為高ＥＰＳ公司。

台積電太優秀股價創高

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這次半導體景氣復甦主要是ＡＩ帶起，從上游的晶圓代工到下游的ＡＩ伺服器組裝代工大哥們，以及供應ＡＩ伺服器零組件周邊公司，成長最明顯是散熱包括奇鋐、雙鴻、健策、力致，單季ＥＰＳ較去年同期成長都是以五成起跳。機殼的勤誠、營邦加上滑軌的川湖情況也是相同。

其實從台積電對於先進封裝不斷投資拉貨，並上調ＡＩ出貨年增率，可見相關公司業績會好。以往晶圓代工朝著持續微縮邁進，從五奈米、三奈米到二奈米及一．四奈米，投資金額不手軟，台積電也在台灣從南到北廣設晶圓代工廠；另一方面就是走向堆疊，將GPU、HBM（高蘋寬記憶體）等綁在一起封裝，這就需要走向CoWoS先進封裝，這方面台積電技術也是走在前面，ＡＩ客戶拿著現金等待取貨。下一階段技術SoIC亦同，台積電需要更多先進封裝設備來生產滿足客戶需求。台積電首季ＥＰＳ八．七元，已達預估高標，預估第二季營收為一九六至二○四億美元，預估約季增三．九％至八％，平均值約六％。且今年將重回長期營收十五至二○％複合年成長軌道，另在先進封裝持續供不應求，今年CoWoS產能估將備增；預期伺服器ＡＩ處理器在未來幾年將成為高速運算（ＨＰＣ）平台最強驅動力，也是營收成長最大貢獻來源。加上蘋果及美國科技五雄訂單，先進製程占營收比重超過六成，而四月份營收高達二三六○．二一億元，是歷史次高，法人預估今年ＥＰＳ有機會向四○元挑戰。重點是近期公布每季配息提升至四元，股價也將創歷史新高。尤其在台股來到二萬一千點附近，其他股輪漲後，除非美股崩跌，否則台積電趨勢向上走不變。很少有大公司被客戶拿錢排隊取貨、年營收成長向二成邁進的！

華碩股價創本世紀新高

而台積電不斷上修CoWoS產能，至少在龍潭、竹南、中科、南科外，又宣布將在嘉義增設工廠，預估今年月產能將達三．六萬片（較去年倍增）、明年增至五萬片，二○二六年持續擴增。所以機器設備的萬潤、辛耘、弘塑、均華營收推估還會增加。

而封測及檢測的京元電、台星科、矽格、閎康以及三奈米及二奈米所需的耗材如家登、中砂等主要供應鏈，中長線業績一樣看好。聯發科旗下的雍智科技強攻ＡＩ處理器供應鏈，測試版訂單相當旺，第一季ＥＰＳ四．四二元創近八季以來最高，去年該公司ＥＰＳ為十三．○七元，預估今年有機會向十八元附近挑戰，ＰＥ不高可注意。

另一家高獲利、做探針的旺矽首季ＥＰＳ四．一八元，股價已逼近四五○元。加上被多家ＥＴＦ選進的設備廠漢唐，首季ＥＰＳ也有六．七九元，較去年六．○一元成長，預估今年ＥＰＳ也有機會向二五元推升，ＰＥ也不高。

台積電一家公司所養出來的高ＥＰＳ供應商相當多，無愧是護國神山！

至於ＡＩ伺服器製造商，緯穎首季ＥＰＳ二六．九二元，高居台股第二名，較去年同期十八．八六元大幅成長。手機晶片大廠聯發科首季也交出ＥＰＳ十九．八五元成績，在ＡＩ手機晶片已領先推出天璣九三○○晶片，為陸廠採用首選；再者該公司不斷加大業務發展聯盟對象，也與輝達合作開發安謀（ARM）架構的AI PC處理器，預估第四季進入驗證，該款新晶片要價高達三百美元，聯發科不僅藉此和輝達合作再下一城，更將成為公司營運的第三隻腳。再加上高速傳輸的祥碩及譜瑞ＫＹ、遠端控制晶片的信驊，以及矽智財的世芯ＫＹ、力旺、品牌的華碩，與ＡＩ相關的科技股相當多。（全文未完）

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