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印尼新總統10月將在新都上任　各項建設歡迎外人投資

▲左起外貿協會副秘書長邱揮立、貿協董事長黃志芳、新都局副秘書長、新都局顧問劉德華。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起外貿協會副秘書長邱揮立、貿協董事長黃志芳、新都局副秘書長Agung Wicaksono、新都局顧問劉德華。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

今年3月印尼現任國防部長普拉博沃及其競選搭檔，現任總統佐科的長子，梭羅市市長吉布蘭以58.58%的得票率獲勝，當選下一屆正副總統，將於今年10月20日上任，新都局顧問劉德華表示，320億美元基礎建設歡迎外資投資，政府投資兩成，享有80年經營權。

印尼首都雅加達是全球最擁擠的城市之一，人口逾千萬，大都會圈人口超過3千萬人，人口過度集中，超抽地下水、交通污染等，專家估計這座城市正在下沉中，預計2050年之前，北雅加達約95%地區將會沉沒。

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2019年現任印尼總統佐科威(Joko Widodo)宣布遷都計畫，新都選在雅加達東北方2000公里，婆羅洲東加里曼丹省的森林，新都命名為「努山塔拉」，將建設為森林首都。

劉德華指出，目前已有10萬人遷往新都，總統府有四個部門下個月會搬過去，預計10年內可達兩百萬人口，鄰近的機場預定5年內完成鐵路連結新都，目前在農業、煤炭與物流方面都已有投資案，歡迎台灣的醫療、傢俱與農產等方面，例如香蕉種植等。

去年印尼在聯合國氣候大會上公布《努山塔拉2045年淨零策略》，計畫建設生態友善基礎設施和再生能源、高效率的運輸系統、大量的綠色空間，首都近3/4的範圍都會是熱帶森林和綠化區與河川。

印尼官方今年初宣布，努山塔拉將大量採用綠能，將建置50MW的太陽能電廠，以滿足城市10%的用電，透過電動車與大眾運輸系統降低碳排，並建立為糧食自主的城市。

我國經貿單位派駐的雅加達的官員坦言，印尼政策透明度不是很高，企業在印尼發展人脈很重要，台灣較多傳產業在印尼發展，科技業很少，未來印尼發展智慧城市會有科技發展空間，但需要注意法規上的限制條件，像像印尼不允許外籍人士擁有土地，有些在印尼投資的商人，解決方式是娶印尼老婆，或是入印尼籍。

關鍵字： 印尼新總統10月新都上任各項建設歡迎外人投資

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