待台積電2年「忙到沒時間喝水」驗出糖尿病！他崩潰離職：被騙進去

▲原PO在台積電待了2年慘得糖尿病。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電身為晶圓代工龍頭，每月薪資加上分紅，員工年薪百萬時有所聞，不過前員工卻抱怨，待了2年學到了6項技能，「一堆男人卻能讓你培養出宮廷劇般的勾心鬥角」，連睡覺都不敢好好睡，深怕沒有接到電話會被罵，這兩年來工作都戰戰兢兢，下班也不敢好好休息，前陣子驗出糖尿病，如今要過著洗腎的生活。

男網友在Dcard發文，「下山了，通體舒暢」，在南科台積電待了2年，奉勸身心健康的人三思，在職場上學到了6項技能，包括大聲講話、尖酸刻薄、鐵沙掌、太極拳、打小報告、不睡覺。

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他進一步指出，講話分貝沒超過80就跟啞巴一樣，用手拍打桌子，但同時要保持桌子不壞，同事各種閃躲飄，保證一定可以學好太極拳，「一堆男人卻能讓你培養出宮廷劇般的勾心鬥角，今天你不弄死他，明天他就會弄死你」。

他透露，面試時主管和藹可親，各種甜言蜜語，入職一周後就把別人的工作丟給他，明明白紙黑字寫得很清楚工作負責人是誰，「到後來整個流程從原本的三個人，變成我一個人」；每晚為了工作戰戰兢兢，深怕沒接到電話，失眠、自律神經失調、躁鬱全上身，同事們紛紛離職，但為了錢他選擇留下，「平常忙到沒時間喝水，前陣子驗出糖尿病，年紀輕輕就要準備洗腎，現在辭職回家養身了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「看完這篇，默默地拿出水壺狂灌」、「恭喜下山，一群男的還能演宮鬥那邊真的超有感」、「每天早上必須先量血壓」、「你成功讓我喝了半瓶水，這就是下山仙人的力量嗎」、「台積肯定有好單位，但那比日本壓縮機還稀有，好單位的人流動率極低」。