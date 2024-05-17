張菲持上千張鴻海「60元就入手」抱超過20年！PTT羨煞：賺破億

▲張菲現年72歲，淡出螢光幕至今近5年，過著愜意生活。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

鴻海（2317）相關話題不斷，今（17）日以173元開盤，昨日一度站上179元，再寫16年新高紀錄，有網友指出，資深綜藝大哥張菲曾透露，擁有上千張鴻海股票，60元就開始買進，抱了超過20年，如今鴻海股票狂飆，報酬破億元。網友驚呼「領股利就賺的比我多了」。

有網友在PTT發文，轉發新聞內容，張菲曾在2019年主持鴻海尾牙時透露，60元就開始買鴻海了，手上有上千張，持有長達20年，賺逾1億元，即便漲到120元都沒有賣，看好鴻海後續的發展。

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然而，最近鴻海股價一路狂飆，網友紛紛留言，「還可以漲，直到你各位的長輩開始提到張菲買鴻海就要跑了」、「他財產有幾億，不賣也能過生活，主持節目一集幾十萬，隨便一年也能賺幾千萬，鄉民能有像他這樣財力可以耗」、「一張不賣，奇蹟自來」、「這對他來說也是閒錢吧」、「張菲本身就財富自由了，這算是錦上添花，不過他也是鴻海的老股民了」。

還有網友指出，很多藝人都有買鴻海，「董至成都沒出了，你有他懂嗎」、「不用一堆藝人，菜市場阿嬤人手一張鴻海」、「真夠有錢，以前的綜藝咖知道買房或是買股，都賺爆」、「以前老藝人不要沒事碰政治搞副業，都賺到流湯吧」

事實上，藝人吳怡霈近日透露，10年前買了鴻海股票卻放到忘記，最近翻出帳戶一看投資報酬率達到830%當場嚇傻，而當初買入均價只有18.11，如果現在賣掉，等於一口氣可賺45萬元，驚呼「哇靠！我撿到錢了吧！嚇死欸這個！830%投報率是什麼數字？」