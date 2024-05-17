中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」　最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

▲中鋼董事長翁朝棟即將退休，17日是他在中鋼上班最後一天。（圖／記者吳世龍攝）

記者楊絡懸／高雄報導

中鋼（2002）董事長翁朝棟準備退休，17日是他在中鋼上班最後一天。任職中鋼董事長近8年，他牢記在心的是，中鋼如何面對氣候變遷、碳中和等挑戰；他也相信中鋼將可持續攜手國內鋼鐵產業鏈，一起朝向低碳轉型之路前行。

卸下龍頭鋼廠董事長職務，翁朝棟仍期待著所有好朋友都能繼續支持中鋼，支持台灣的鋼鐵產業。

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這一天，中鋼也在集團總部大樓會議室舉辦「2024年度1+N碳管理示範團隊」活動，以「ISO 14064-1 2018溫室氣體盤查教學」及「企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練」2大主題，邀請下游客戶相互交流及討論。

除了中鋼總經理王錫欽親自出席以外，也邀請台灣綜合研究院院長吳再益指導，期盼台灣鋼鐵產業上下游供應鏈一同凝聚低碳轉型共識，邁入低碳新時代。

針對中鋼的減碳成果，吳再益表示，中鋼連續2年參與台綜院辦理碳管理示範團隊，2023年成立的碳管理輔導團，發揮「價值共創」精神，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者輔導，創造每年節電潛力達 868萬度，以及每年總減碳潛力達4,443公噸二氧化碳當量（CO2e）的績效。

吳再益期許，中鋼今年再以豐富的減碳經驗，搭配中鋼內部節能專家，協助將台灣鋼鐵業廠商的碳焦慮，轉化成為減碳推動力。

接下來，中鋼該如何協助產業低碳轉型？王錫欽指出，中鋼不僅加大力度推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，整合國內外最新資訊，並藉由自身豐富的節能與碳管理經驗，提供客戶務實建議，以因應國際碳關稅挑戰，展現引領台灣鋼鐵產業的責任與決心。

王錫欽表示，中鋼近年來推動「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等3大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值，期盼下游客戶除了和中鋼攜手努力執行減碳工作外，還要共創低碳新商機。

▲中鋼舉辦「1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動。（圖／中鋼提供）

為了凝聚產業整體共識，中鋼呼應政府「以大帶小」減碳策略，連續2年參與經濟部產發署委託台綜院辦理的「製造部門淨零轉型推動計畫」，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊，其中，「1」指的是領頭廠商，「N」則指產業鏈。

在中鋼碳管理輔導團隊中，主要分成兩組人員，第一組由碳盤查專家組成，負責以手把手方式指導下游客戶計算碳排，協助找出生產製程的排碳熱點；另一組則由節能專家組成，從節能及節電領域來指導客戶提高能源使用效率，避免能源浪費，同時就不同客戶的生產製程特性，再量身訂做減碳方案，以達到最大減碳效益。

資料顯示，中鋼在2023年完成22家下游客戶的碳管理輔導工作，今年再以輔導20家下游客戶為目標，並期盼發掘下游業者1,500噸以上二氧化碳當量的年減碳潛力，落實供應鏈轉型工作。

此外，面對全球鋼市競爭態勢，以及2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，將帶頭開闢業界低碳路徑，緩解用鋼下游業者碳焦慮，並期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同朝低碳轉型之路，穩健踏實前行。