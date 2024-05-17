AI伺服器爆發、GB200機櫃也備好了！外資挺技嘉：樂觀上看658元

▲AI伺服器爆發！外資法人看技嘉目標價最樂觀上看658元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

技嘉（2376）在法人說明會上釋出消息，預告有望在COMPUTEX展看到輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72機櫃，多家外資法人看好技嘉的後市發展也重申「買進」評等，紛紛調高目標價，其中美系外資甚至還強調「加碼」力挺技嘉，目標價最樂觀上看658元。

技嘉總經理李宜泰在法說會上表示，AI伺服器、AI PC與板卡「三箭齊發」，尤其搭載輝達最新GB200晶片的AI伺服器已經準備就緒，「等輝達晶片來了，技嘉就可以出貨」，將迎接下半年爆發成長，更多營收與獲利挹注，也預期第二季營運優於第一季。

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值得注意的是，技嘉AI伺服器已涵蓋所有晶片廠，包括輝達H100、H200、B100、B200、GB200，以及超微（AMD）MI300圖形處理器GPU等，技嘉前20大客戶共貢獻8成的AI伺服器業績，相信今年、明年伺服器相關產品都會非常強勁。

觀察技嘉第一季產品營收比重，網通伺服器占比已達52.5%，首度超過一半，其次為顯示卡占27.7%，主機板占11.6%、其他為8.2%。值得注意的是，網通伺服器產品中，AI伺服器占比就超過70%。

技嘉第一季營收551.6億元，季增20.9%，年增96.7%，站上500億元門檻寫單季新高；稅後淨利20.24億元，季增49.9%，年增97.4%，寫7季新高，每股稅後淨利（EPS）3.18元。

對於技嘉法說會內容，外資法人也釋出最新報告。技嘉釋出液冷DLC方案、H系列今年持續放量，B/GB系列已準備好等待「拉貨通知」，同時也預告COMPUTEX將看到輝達最新GB200 NVL72機櫃，板卡的毛利率也回到疫情前水準，AI PC也將帶動主機板題材。

美系外資表示，技嘉伺服器2023年占營收39%，如今在AI伺服器業務貢獻下，預期2026年比重上看70%。也就是說，技嘉是AI伺服器爆發潮中「最主要受惠的廠商」，因此推估AI伺服器營收占比將從2023年24%，提升至2025年60%至65%。

美系外資重申「加碼」評等，目標價維持在450元不變。不過，美系外資也強調，如果設想在最樂觀的情境下，輝達、超微的新款GPU需求優於市場預期10%至15%，伺服器業務因拓展至「非一級」雲端服務廠商而達到年成長3倍，那麼技嘉股價可望上看658元。