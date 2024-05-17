006208逼近百元「要賣掉嗎？」　網點出2關鍵：很簡單吧

▲原PO正猶豫要不要賣掉006208。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

富邦台50（006208）價格逼近百元，近日就有網友好奇拋問，她在80元左右時進場，現在價格已經快要破百，她是不是應該早日賣掉，換錢出國玩？貼文曝光後，大多數網友認為應該繼續持有；也有網友覺得賣與不賣取決於自己是否有使用資金的需求，以及一開始的投資目的。

有網友在Dcard上，以「006208要破百了，該賣了嗎」為標題發文，提到她今年領到年終獎金和紅包以後，在80元左右的價格買了2張006208，如今一見價格將破百，就讓她思考是否要賣掉，換錢出國玩？

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原PO也在留言處詢問大家意見，「覺得該賣的按這裡愛心」的留言獲得164顆愛心；「覺得該留在手上的按這裡愛心」獲得937顆愛心。

不少網友都在留言處表示，「買大盤沒在賣的啦」、「幹嘛賣？持續加碼啊孩子」、「現在就是持續加碼，剩下的不要管」、「60幾（元）買的還在抱，20歲，你覺得呢」、「繼續加碼不要賣，股息再投入」、「ETF不用賣，放著錢滾錢」。

也有部分網友認為，「賣吧，不要到時候破百還想接回來就好」、「賣吧！會發這種文就代表不適合長期存股」、「錢到口袋才是真的」、「錢存到了就拿出來用，我覺得合理」、「如果擔心害怕我建議賣，反之就留著吧」。

還有網友覺得要看有無使用資金的需求以及投資目的，「真的有需要再賣吧」、「問就是賣，有資金需求就賣吧」、「你缺錢就賣，不缺錢就別賣，很簡單吧」、「繼續放著領息，你如果有缺就像上面說的就賣掉，不然你不缺錢又賣掉很可惜」、「應該說是當初買的目的是什麼？以及這筆資金是不是本來就打算用在旅遊上」、「看你一開始買006208的目的是什麼？如果是為了要出國玩那就賣吧，如果是長期投資那就留」。