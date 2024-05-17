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台灣優質清真產品亮相雅加達　拓展印尼2億人口市場商機

▲左上圖買主於印尼台灣形象展清真主題館洽談寶之川辣醬；右上圖買主試吃30年烘焙經驗「純新烘焙」的牛奶棒；下圖買主踴躍參觀印尼台灣形象展清真主題館。（圖／貿協提供）

▲左上圖買主於印尼台灣形象展清真主題館洽談寶之川辣醬；右上圖買主試吃30年烘焙經驗「純新烘焙」的牛奶棒；下圖買主踴躍參觀印尼台灣形象展清真主題館。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年印尼台灣形象展本月15日至18日在雅加達隆重登場，是睽違4年後重返印尼市場。外貿協會台灣清真推廣中心精選台灣清真企業組成「清真主題館」，共同展出優質的產品，拓展印尼逾2億人口清真市場。展覽首日即吸引30家買主造訪清真館，商機上看百萬台幣。

此次清真館展出台灣冬瓜磚外銷世界總量第一品牌詠糧實業(老頭家)、「寶之川」麻辣醬系列、「禾園生技」的有機無麩質穀物飲、「松井生技開發食品」以最新濃縮技術將新鮮美味完整保存的芥末椒鹽粉、「梅山茶油生產合作社」低溫鮮榨且無添加的苦茶油、以及有30年烘焙經驗「純新烘焙」的牛奶棒，為本次清真主題館增添有機營養臺灣味，期望藉由本展將台灣優質清真產品帶入印尼市場。

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印尼大型買主如PT Indofood Fortuna Makmur、PT Senfienta Prima Tam、PT Supra Boga Lestari 及進口商Kaifa Food於開展首日造訪清真館與我商洽談，此次參展業者表示疫情後印尼市場商機潛力無窮。

台灣有逾1,100家清真企業、2萬項清真產品，其中逾7成業者經由台灣清真產業品質保證推廣協會(THIDA)輔導取得清真認證，THIDA繼多年前取得馬來西亞官方清真認證單位JAKIM相互承認後，於去年11月成功與印尼官方清真認證單位BPJPH取得互相認可，因此台灣企業具THIDA認證就等同獲印尼方認證，對台灣清真企業進入印尼市場是一大助力。

我國食品商具THIDA認證者，只要再取得當地食品進口准證，產品即可成功進入廣大印尼市場，有意進入該市場業者可多加參考。

台灣清真推廣中心致力於提升台灣清真產業能見度，協助我業者拓銷穆斯林市場，每年於海內外辦理多檔推廣活動，例如今年6月25日於台北舉辦「品味清真 台灣國際美食秀」，緊接6月26日辦理「台北食品展_清真食尚商機日」活動，多國穆斯林買主來臺與我商洽談，歡迎業者線上報名https://pse.is/5wzdmd。

另9月馬來西亞國際清真展(MIHAS)將籌組台灣館、11月並籌組新加坡、馬來西亞及中東商機媒合團，貿協歡迎有興趣業者逕洽台灣清真推廣中心。

關鍵字： 台灣優質清真產品雅加達印尼2億人口商機

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