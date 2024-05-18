難逃「破發」緊箍咒　月配高息00943下周一14.99元掛牌

▲再一檔月月配高息ETF00943下周一掛牌。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

月月配、高股息ETF再增一檔！兆豐台灣電子成長高息等權重（00943）預計下周一（20）日上市掛牌，但仍難逃今年新掛牌跌破發行價「緊箍咒」，公司公布17日淨值為14.99元，也就是下周一以14.99元掛牌，交易首日即跌破15元的發行價。

根據公司今日盤後公告顯示，00943規模為11.67億元，持股50檔，但此檔ETF特性是「等權重」，因此持股前三權重依序是鴻海（2317）2.82%、達興（5234）2.81%與瑞儀（6176），與最後三名昇佳電子（6732）1.3%、全科（3209）1.25%、敦泰（3545）1.19%，權重差距不大。

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至於50檔中權重超過2%除鴻海、達興、瑞儀外，還有崇越科技（2.50%）、中光電（5371）、漢唐（2404）、宏碁（2353）、華碩（2357）、威健（3033）、聯發科（2454）、聖暉工程（5536）、凡甲科技（3526）、聯茂（6213）、和碩（4938）、台表科（6278）、至上電子（8112）、達方電子（8163）、可成科技（2474）、聯詠（3034）、迅得（6438）、矽格（6257）。

隨著00943下周上市，目前月月配高股息ETF增至8檔，除復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）與台新永續高息中小（00936）在去年掛牌外，其餘5檔都是在今年募集掛牌，統一台灣高息動能（00939）、元大臺灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946），以昨（17）日收盤價來看，僅00946以10元作收，回到發行價外，其餘4檔都在發行價之下。