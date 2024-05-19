加油先等等！中油宣布汽、柴油各調降0.2元　95無鉛每公升30.7元

▲油價。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣中油公司19日宣布，自5月20日凌晨0時起，汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.8元。實際零售價格以各營業點公告為準。

「本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.9元。」台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌0.54美元，新台幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算跌幅為0.78%。

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台灣中油解釋，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.7元，不過為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.3元及3.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及3.9元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元。

台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.6元及3.9元均由台灣中油吸收，2024年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。

調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額，實際零售價格以各營業點公告為準。