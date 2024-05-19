ETF大搬風！00878、00929狂吸台股買氣　「月配巨嬰」連2周縮水

▲ETF買氣出現調整，多數投資人關心最新投資動態。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股居高思危，ETF買氣也出現調整！據上周資料觀察，在台股原型ETF前十大受益人中，僅國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）挾除息題材，人數雙雙增逾7,000人表現最旺；但掛牌沒多久的「月月配巨嬰」元大台灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939），不但單周受益人皆減少超過6,000人，且皆連續2周衰退。

季配息型00878已在5月17日除息，每股配0.51元創新高，除息參考價為23.06元，但終場以22.99元作收，陷入貼息，然而集保統計發現，00878百萬受益人選擇「續抱、甚至追進」，至5月17日為止，受益人數來到126萬9,986人，還較上周大增7,518人，股東人數超越中鋼，成台股第一大。

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另外，即將於5月21日除息的「月月配ETF」00929，每股配0.2元，5月20日為最後買進日，如果以17日收盤價20.33元估算，年化配息率高達11.8%，上周走跌時就有不少投資人趁機進場，單周新增1萬2,779名受益人，累計受益人來到71萬9,183人，在台股ETF受益人排行中名列第五，略少於群益台灣精選高息（00919）。

▲台股原型ETF前十大受益人數變化。（圖／記者楊絡懸製表）

至於台股ETF前十大排行中，剛掛牌沒多久、依然無法回到發行價的00940及00939，股東人數明顯降溫，至5月17日，兩檔受益人單周各自縮水6,590人與8,197人。

根據投信投顧公會截至4月30日資料顯示，00940的股東人數一度破百萬人，但據集保統計，00940受益人在5月17日已退至99萬1,006人，由於新的一周為00940換股過渡期，市場也密切注意換股後的表現。