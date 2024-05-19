罕見！小偷520前夕爬進變電所偷纜線　台電證實「剪到一半發現」

記者陳瑩欣／台北報導

跳電、停電事件頻傳，台電繃緊神經，內部證實昨（18）日凌晨位於新竹的峨嵋變電所遭小偷入侵，嫌犯「電線剪到一半被發現」逃逸，現場留下20公分電線成為證據。

台電副總蔡志孟說：「一般偷尾端配電線路，爬進變電所偷線很罕見，我們會加強巡衛安全。」

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▲▼新竹縣峨眉變電所昨日凌晨發生疑似入侵竊盜電纜事件，現場也遺留爬梯、破壞剪等工具。（圖／台電提供，下同）

蔡志孟指出，差點被偷的電線，本來工程放置中，對電流、用電沒有影響，嫌犯在凌晨2點51分犯案，但連電纜都沒拿走，截20公分後大約2點57分就被發現，當場丟下犯案工具離開，已報峨嵋變電所保警直接處理。

據了解，全案並非1人所為，由於歹徒並未落網，犯案動機不明，時間又接近520，台電變表會盡量注意變電所的保安，加強用電安全。

台電表示，本次事件感謝保全人員及早發現，未造成人員受傷，對於供電也未造成影響，但已召集相關單位，全面檢討並持續精進變電所安全防護措施，以提升變電所營運韌性，經濟部也已要求台電公司，啟動關鍵基礎設施演習，各系統加強警戒運轉。

台電進一步說明，經事後調閱監視影像，發現2名竊嫌穿著雨衣、雨鞋，從消防水池旁圍牆破壞鐵絲網進入變電所，欲竊剪變電所準備要辦理汰換設備用的新控制電纜，現場也遺留爬梯、破壞剪等工具。

經濟部官員表示，雖然駐警及保全快速反應，但不明入侵者闖入關鍵基礎設施，仍應針對變電所防護，從照明、警報，或是需要增設紅外線預警的可能弱點檢討加強，留意衝擊。

官員指出，此事已向國安單位報告外，經濟部次長兼台電代理董事長的曾文生也已知悉注意。