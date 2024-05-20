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台股「520就職演說」不給利！　指數翻黑重挫逾150點

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台積電（2330）走弱影響，台股520行情遇挫，開盤原漲逾70點，惟盤中數度翻黑，11點30分開始下殺，至11點50分跌逾150點，回測21100整數關卡。

台積電開盤原小跌3元，盤中一度翻紅，漲逾3元至838元，至11點半賣壓擴大，盤中跌13元至822元，拖累台股表現。

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至11點50分，台股指數上下震盪逾236點，早盤最高一度在21338.35點，豈料11點半後殺盤四起，挫至21102.18點，午盤急待多頭援軍拉抬。

關鍵字： 台股台積電

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