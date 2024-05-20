金價飆新高！黃金存摺刷2536元天價 砸10萬元1年賺3萬

受惠國際金價飆破2440美元史上新高效應，台銀新台幣計價黃金存摺今（20）日上午9點半左右每公克售價竄升至每公克新台幣2536元的價格，換算較去年同期大增約3成，若去年此時先投入10萬元，至今日已賺近3萬。

台股「520就職演說」不給利！ 指數翻黑重挫逾150點

受到台積電（2330）走弱影響，台股520行情遇挫，開盤原漲逾70點，惟盤中數度翻黑，11點30分開始下殺，至11點50分跌逾150點，回測21100整數關卡。

長榮帶量飆5％！00940未移除、00944又敲進 陽明被關仍漲逾1％

航海王在漲價題材加持下已先衝一波，市場原預期類股龍頭長榮（2603）隨著「巨嬰」元大台灣價值高息ETF（00940）換股後籌碼沉澱股價將拉回休息，但上周00940公告50檔持股中保留長榮，野村趨勢動能高息（00944）也敲進長榮，激勵長榮今（20）日開盤近1小時最高漲逾5％，衝至222元；遭列處分股的陽明（2609）漲逾1％至72.4元。

陽明10大股東「4進4出」！ 航海王、巨型韭菜都入列

股東會旺季到來，貨櫃三雄中由陽明（2609）在本周五（24日）率先舉行，外界關注除紅海危機、運價飆漲等議題之外，董監事名單也備受矚目；攤開陽明最新前10大股東名單，前3大股東仍維持不變，新增新制勞退基金、「巨型韭菜」中環等4大股東，另有4個跌出榜單外，而「航海王」台驊控股持股比例雖然下滑，但仍是第9大股東。

半導體利多狂噴！5檔ETF拼場 00927、00913、00891人數規模雙增

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，

台股基金規模今年來成長逾5％ 科技基金增胖70億

科技業庫存調整結束，企業獲利回到成長軌道，今年台股由科技股領軍不斷刷新高，帶動全市場台股基金規模持續增胖、成長5.14％，其中以科技型基金規模成長相對顯著，今年來增幅達6.06％、增胖逾70億元。統一投信表示，6月COMPUTEX將有多項AI新品發表，加上多家半導體巨頭領導人來台演說，AI題材發酵有望為科技股帶來正面效應。

觀光股520臉黑！五福、山富創高殺跌停 類股指數同受挫

新任總統賴清德今（20）日正式上任，針對兩岸情勢重提4個堅持，並提到可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，觀光類股指數走高，約11點衝至144.42點，為去年7月10日、近10個月新高，但創高後漲幅收斂，11點半翻黑，投資人期望落空，觀光股股價從強漲後大跳水翻黑、大洗三溫暖，五福（2745）終場收跌停、山富（2743）盤中也一度亮燈跌停。

散熱千金股要來了？AI伺服器水冷發威 外資力挺雙鴻、奇鋐買進

就在各界關注輝達「超級運算怪物」晶片GB200的發展進度時，周邊供應商也受到矚目，其中，「水冷散熱」更成為AI關鍵字，外資看好「散熱雙雄」雙鴻（3324）、奇鋐（3017）的前景，紛紛喊出「買進」，甚至樂觀預估雙鴻股價將高達1,146元、奇鋐股價達908元。

台股520黑翻紅！指數漲13點收21272點 台積電平盤至835

台股520行情震盪，台股也有不錯表現，今（20日）台股原開高，但在11點50分跌150.29點後跌勢收斂，收盤前15分鐘翻紅，終場小漲13點來到21271.63點，漲幅0.06％，高低震盪236.17點，成交量4440.26億元。

觀光股早盤大紅K「大跳水」！五福+5%變跌停 PTT驚：發生啥事

520新政府上任，加上暑期旅遊旺季將近，山富（2743）、五福（2745）、雄獅（2731）等觀光股昨（19）日獲利表現相當優異，今日早盤也出現大紅K。沒想到在11點多突然大跳水，五福還從+5%直接變成跌停。就有網友傻眼，「一天下殺15%，剛剛發生了什麼事嗎？」引發話題。