金融股紀念品領取攻略一文看　豐收椅、野餐墊期限全曝光

▲永豐金豐收椅。（圖／永豐金提供）

記者陳瑩欣／台北報導

金融股股東會紀念品兌領方式陸續公告，《ETtoday新聞雲》彙整詢問度較高的公司發放規定，多家公司皆已正式進入兌換期，業者提醒投資人注意領取規定，以免錯過領取時間。

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今年金融股股東會紀念品主要分成超商消費卡與郊遊野餐風格兩派，其中包括台企銀（2834）、元大金（2885）與國票金（2889）送出價值50元至100元不起的商品卡或禮物卡，而開發金（2883）、永豐金（2890）與中信金（2891）各自送出野餐墊、豐收椅與不鏽鋼雙層隔熱多功能碗詢問度最高。

開發金

開發金對股東會紀念品兌領規定主要有4，目前洽徵求人領取、洽託代理人領取皆已起跑，兩者皆限制1000股以上才可兌領，其中洽徵求人領取期限至6月7日為止；洽受託代理人領取期限則只有到5月29日。

另外，若是視訊出席、電子投票的股東，領取股東會紀念品的時間會拉到7月1日至7月3日之間於凱基證券股務代理部（台北市重慶南路1段2號1樓或5樓）領取，且兌領時間須在每日9點至下午5點間。而不投票單純領紀念品的股東，可以在6月14日上午10點30分前或會議結束止，於股東會現場領取。

▲永豐金股東會紀念品規定，可點圖放大。（圖／ETtoday整理）

永豐金

永豐金指出，股東如果想要透過委託代理出席股東會，必須將開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自113年5月7日至113年5月31日止(例假日除外)上午9時至下午4時洽本公司委任之受託代理人永豐金證券股份有限公司受託代理場所(台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司)辦理。

股東如果想親自出席股東會，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於113年6月7日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

採電子方式行使表決權的股東，要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章或列印「股東e服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁（二擇一），於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司）領取紀念品。

股東若不克參加股東會不採取電子投票且不欲委託代理人出席（純領紀念品），要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章，於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司)領取。

中信金

持有千股以上的股東如欲委託代理出席領取紀念品時，於委託書簽名或蓋章即日起至6月6日止洽徵求人的徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

至於領取場地，依照證基會網站(https://free.sfi.org.tw )揭露資訊，中信金股東會紀念品委託書徵求通路包括聯洲企管、長龍會議與全通等管道皆有支援。

千股以下小股東若想直接領取，可選6月14日股東會結束前於會場發放。

以視訊方式出席或已於113年5月15日至6月11日完成電子投票之股東，可攜帶股東會出席通知書或身分證明文件，自113年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。