不甩520震盪！6檔台股ETF飆天價　00907、00918爭本月創高王

▲台股大盤520行情「開高走低」，不過，仍有6檔台股ETF，寫下今年以來的收盤價新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

儘管台股大盤520行情「開高走低」，不過，仍有6檔台股ETF，寫下今年以來的收盤價新高。隨著各企業陸續召開法人說明會，專家建議，投資人可持續布局，「長期存股」更能感受到投資效益。

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▲台股ETF寫下今年以來「新高價」。（圖／記者楊絡懸製表）

在台股ETF中，有6檔寫下收盤價新高，分別是永豐優息存股（00907）、大華優利高填息30（00918）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、中信臺灣智慧50（00912）、群益台ESG低碳50（00923），光是5月就不斷寫下新高紀錄。

其中，00918在今年5月的表現相對亮眼。根據CMoney統計至5月20日，00918近一個月報酬率來到7.64%，在高股息ETF中表現名列前茅；至於上週五（5月17日）除息的國泰永續高股息（00878），則小幅上漲0.13%。

00918經理人郭修誠表示，觀察各族群表現，以電纜族群最為強勢，漲幅逼近5%，其他傳產如水泥、塑膠、鋼鐵、玻璃、汽車股則為小漲；但食品、紡織、機電、觀光股跌幅逾0.4%。

另外，電子股則漲跌互見，半導體、網通、電通族群小漲，電子通路族群漲幅達1.39%，其餘如電腦週邊、電子零組件、資服、其他電子皆小跌；金融股收盤翻漲0.48%。

郭修誠指出，00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩4月陰霾，在5月以來，就有7天創下掛牌以來新高價，可見投資人如果長期持有，可以用時間換取到總報酬上漲。

此外，ETF分散布局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做出部分的獲利了結。

展望後市，郭修誠說，隨著各企業陸續召開法說會，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，因此他建議投資人持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。