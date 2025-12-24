快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

▲新昕纖資遺桃園龜山廠員工。（圖／翻攝新昕纖維股份有限公司臉書）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有45年歷史的紡織廠新昕纖（4406）今（24）日突然公告桃園龜山廠員工大量解僱案，震驚市場。業界預估受影響員工不到90人，而新昕纖桃園龜山廠現有4000坪廠房將再另做規劃。

新昕纖維創立於1980年，並於桃園龜山設廠，生產各種聚酯加工絲、褲料及女裝用特殊紗，段染紗、氣撚紗、彈性複合紗等，為一專業假撚廠。並以自創品牌「玉山龍」行銷世界，被視為一時之秀。

新昕纖總經理兼發言人莊晉嘉表示，因全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內生產成本因電價連年調漲而大幅增加、下游客戶訂單因地緣政治風險而轉下到他國、中國及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等因素，面臨嚴重虧損，為求公司永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整。

莊晉嘉在重大訊息中指出，這次解僱擬依《大量解僱勞工保護法》及《勞動基準法》規定，辦理本公司桃園龜山廠員工大量解僱案，並依法令規定列冊通報主管機關。

紡織業同業聽聞新昕纖的決策，也大嘆「太難做了！」預料新昕纖與員工懇談還需要花一段時間才能向外說明細節，現在下游定單都轉走，國內紗線需求大減，另有越南低價進口紗傾銷，政府反傾銷措施做不出來，業者們都苦撐，新昕纖並未在重訊中揭露受影響員工人數，不過業界普遍預期解僱人數不到90人。