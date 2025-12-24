台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

▲《新聞週刊》（Newsweek）報導，台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，國際貨幣基金（IMF）統計數據顯示，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年（2025年）在「人均所得」的達到3萬7827美元（約折合新台幣119萬元），在亞洲經濟體排第4，超越經濟強國南韓。

Newsweek以「亞洲經濟體排行：台灣超越南韓」為標題，整理並公布東亞與東南亞各經濟體最新排名。

其中新加坡居首達9萬4480美元（約折合新台幣298萬元），2至5名為澳門7萬4920美元（約折合新台幣236萬元）、香港5萬6840美元（約折合新台幣179萬元）、台灣、韓國3萬5960美元（約折合新台幣113萬元），6至10名則為：日本3萬4720美元（約折合新台幣109萬元）、汶萊3萬3869美元（約折合新台幣107萬元）、馬來西亞1萬3900美元（約折合新台幣44萬元）、中國1萬3810美元（約折合新台幣43.5萬元）、泰國7940美元（約折合新台幣25萬元）。

Newsweek指出，國際貨幣基金組織估計，台灣在持續經濟成長的支撐下，「矽島」的人均國內生產毛額（GDP）將在2025年達到3萬7827美元，國發會主委葉俊顯將此崛起歸功於全球最大的晶片代工企業台積電的快速發展，以及人工智慧（AI）等對晶片需求旺盛的產業帶來的強勁需求。

新加坡在人均收入達到9萬4480美元，大幅領先亞洲經濟體各國，在全球富裕國家中僅次於列支敦士登、盧森堡、瑞士和冰島4個國家。

至於10名以後，包括11~15名為蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨，16至19名則為寮國、東帝汶、緬甸、朝鮮。

