ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

▲輝達（NVIDIA）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將發布今年第一季財報，受市場關注。。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

AI晶片需求強勁，伺服器、資料中心等應用領域都穩定成長，法人分析，輝達今年第一季財報有機會寫歷史新高紀錄，淨利和毛利率都可望成亮點。華爾街預估，輝達單季營收可望超過260億美元、每股淨利（EPS）達5.5美元，毛利率有機會從72%提升至75%左右，甚至攻頂到77%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多家分析師將輝達投資評等列入「買進」，如果回顧輝達發布上一季財報後股價行情飆升10%，此季財報能否進一步推升股價，或者可能出現震盪，受市場矚目。

觀察輝達股價，自4月19日762美元低點反彈後超過20%，目前股價於930美元附近徘徊，接近歷史高位；如果此季財報推升往970美元以上發展，也將有機會突破「千金美元」門檻。

其中，Susquehanna將輝達目標價從1,050美元，上修至1,100美元，前提是第一季財報營收要比市場預期高15億美元；Rosenblatt Securities則將目標價設定為1,400美元，同時也提醒AI高科技產業長期樂觀、但股價還是會因各種因素出現動盪。

輝達擁有市場先機優勢，布局AI晶片多年，在市場上取得主導地位，也擁有諸多正向的論述，不過法人也提醒，輝達財報如果比過去幾季遜色、毛利率觸頂下滑、或者供應鏈中斷與市場需求減弱，都有可能使得輝達股價或其相關個股呈現出震盪走勢。

關鍵字： 輝達NVIDIAAI財報股價目標價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o　激勵高通股價刷新高

AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o　激勵高通股價刷新高

微軟（Microsoft）一年一度Build開發者大會20日於美國西雅圖登場。這次多以AI為主軸，發表內建AI功能先進晶片、搭載Windows作業系統的「Copilot+ PC」，採用高通（Qualcomm）處理器，並預告OpenAI新的AI模型「GPT-4o」很快就應用在Copilot上。

2024-05-21 10:39
華爾街空頭改口！　大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

華爾街空頭改口！　大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

有「華爾街大空頭」外號的摩根士丹利（大摩）首席投資長兼首席美國股票策略師威爾遜(Mike Wilson) 出具最新報告，上調標普500指數未來12個月內的看法，由原先估跌至4500點改為較目前上漲1.5%至5400點。

2024-05-21 10:39
71萬股民揪心！　00929盤中陷貼息

71萬股民揪心！　00929盤中陷貼息

擁有71萬受益人的首檔月月配ETF「復華台灣科技優息（00929）」今（21）日除息，早盤觸及20.3元，填息率4成，不過隨後漲幅收斂，開盤約50分鐘陷入貼息。

2024-05-21 09:54
日圓甜！台銀現鈔連3盤「0.2099」　換匯升溫

日圓甜！台銀現鈔連3盤「0.2099」　換匯升溫

受到美國聯準會官員對降息看法保守，市場預期美元持續強勢影響，日圓匯價再次貶破155大關，台北時間上午9點16分來到156.54，台銀日圓現鈔牌告價連續出現3盤「0.2099」的水準，市場預期短線有機會再挑戰4月29日寫下的最低價0.2078。

2024-05-21 09:23
長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

長榮航（2618）今年股東會將於5／29舉行，此次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，在最後買進日前進場的約30萬名股東都可領取，持股1張以上者若不出席股東會、但想領紀念品，5／23前都可至徵求場所辦理。

2024-05-21 06:00
台積電翻紅漲6元收841　台股小跌35點來到21237點

台積電翻紅漲6元收841　台股小跌35點來到21237點

美國股市漲跌互見，台股今（21日）台股開低走低，終場小跌35點來到21236.75點，跌幅0.16％，成交量3731.01億元。

2024-05-21 13:35
輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

2024-05-21 13:07
百萬年薪金飯碗！台銀徵400人　5／24報名起跑

百萬年薪金飯碗！台銀徵400人　5／24報名起跑

想捧「金飯碗」的機會來了，金融研訓院公告台銀委託400名新進人員甄試簡章（含正取291名，備取109名），報名期間自周五（24日）起至6月5日止，一律採網路報名，徵才對象除一般銀行員以外，另有數位轉型等26項職缺，最高年薪上看百萬元。

2024-05-21 12:24
台泥升級！集團轉型控股公司　營運站穩第3、4隻腳

台泥升級！集團轉型控股公司　營運站穩第3、4隻腳

台泥（1101）今（21）日舉行股東會，修正公司章程，正式將公司名稱改為「TCC GROUP HOLDINGS」，轉型為控股公司，董事長張安平表示，低碳水泥的國際化佈局，成為營運第3隻腳，新能源佈局則是第4隻腳，「今天的台泥，已經是名正言順的台泥集團控股公司了。」

2024-05-21 10:18
台積電跌5元至830　指數跌近50點後拉向平盤

台積電跌5元至830　指數跌近50點後拉向平盤

美股道瓊收黑，但科技股多上漲，亞股平盤震盪，台北股市今（21）日受台積電（2330）下跌5元至830元下引導指數下行，大盤跌近50點至21221.75點後拉回整理。

2024-05-21 09:03

讀者迴響

熱門新聞

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

飾金飆9780元新高　銀樓老闆驚算「3個月一套差3萬」

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

金融股紀念品領取攻略一文看　豐收椅、野餐墊期限全曝光

財運超旺　王儷娟陽明三年估年終獎金加紅利約1500萬元

長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

存8位數行員嚇一跳！真實金額網驚：也厲害

00940換股中　一表看出場進度

即／威力彩2億獎號出爐！明大樂透加開100組100萬

房屋稅繳納　稅務單位曝2條件免徵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366