輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

▲AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將發布今年第一季財報，受市場關注。。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

AI晶片需求強勁，伺服器、資料中心等應用領域都穩定成長，法人分析，輝達今年第一季財報有機會寫歷史新高紀錄，淨利和毛利率都可望成亮點。華爾街預估，輝達單季營收可望超過260億美元、每股淨利（EPS）達5.5美元，毛利率有機會從72%提升至75%左右，甚至攻頂到77%。

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多家分析師將輝達投資評等列入「買進」，如果回顧輝達發布上一季財報後股價行情飆升10%，此季財報能否進一步推升股價，或者可能出現震盪，受市場矚目。

觀察輝達股價，自4月19日762美元低點反彈後超過20%，目前股價於930美元附近徘徊，接近歷史高位；如果此季財報推升往970美元以上發展，也將有機會突破「千金美元」門檻。

其中，Susquehanna將輝達目標價從1,050美元，上修至1,100美元，前提是第一季財報營收要比市場預期高15億美元；Rosenblatt Securities則將目標價設定為1,400美元，同時也提醒AI高科技產業長期樂觀、但股價還是會因各種因素出現動盪。

輝達擁有市場先機優勢，布局AI晶片多年，在市場上取得主導地位，也擁有諸多正向的論述，不過法人也提醒，輝達財報如果比過去幾季遜色、毛利率觸頂下滑、或者供應鏈中斷與市場需求減弱，都有可能使得輝達股價或其相關個股呈現出震盪走勢。