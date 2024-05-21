被問「賴清德就職」看法　輝達黃仁勳：全球科技業重度依賴台灣

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日參加戴爾科技全球大會（Dell Technologies World conference）時接受訪問，他強調，輝達如果沒有台灣，很難做好工作，「台灣是世界科技供應鏈的中心。」

黃仁勳前往美國拉斯維加斯參加戴爾全球大會活動時，在場邊接受彭博訪問。對於台灣總統賴清德、副總統蕭美琴正式宣誓就職，尤其輝達正依賴台積電（2330）製造自家產品，黃仁勳被問到是否持續關注台灣或中國的相關消息？

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黃仁勳指出，台灣是世界科技供應鏈的中心，如果沒有台灣，他和麥可戴爾（Michael Dell，戴爾公司創辦人暨執行長）很難做好各自的工作，輝達也會很難服務其他科技公司。

黃仁勳強調，科技產業非常依賴台灣，他認為這個依賴將會持續一段時間。

據了解，黃仁勳6月即將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）進行主題演講，屆時也會參訪其他電子廠，並進一步探討AI生態圈未來的發展。

另一方面，輝達也即將發布今年第一季財報，法人預期，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」水準，市值挑戰3兆美元大關。