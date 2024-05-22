福華40年慶套餐經典復刻　新東陽端午粽年熱銷20萬顆

▲左上圖珍珠坊的香煎黑椒澳洲和牛佐飄香荷葉飯；右上圖江南春的黑椒炒澳洲和牛佐寧波菜飯；下圖蓬萊邨的花膠蕃茄排骨湯。（圖／台北福華提供）

記者張佩芬／台北報導

成立於1984年的台北福華大飯店，6月19日將迎來40歲生日，壓軸的週年慶專屬活動包括住房贈「40週年祥雲禮盒」、同年同月壽星彩虹座下午茶6折優惠、三大中餐廳推出「福華40年慶套餐」經典復刻料理。6月也將迎來端午節，國人熟悉的老招牌新東陽，除了經典的南北粽外，還有韓式烤肉粽或香腸粽等創新口味，每檔端午熱銷超過20萬顆，高度突破5座玉山。

台北福華大飯店喜迎40週年慶，為此難得的一刻特別設計「40心動」限量住房專案，廣邀福華老顧客們回鍋體驗五星服務及重溫旅宿回憶。專案自5月15日啟售，入住時間為6月1日至6月30日，入住後每房每晚贈送一份40週年祥雲禮盒，此外，只要是6月壽星入住還可享免費升等至尊爵套房的同慶優惠！不妨趁著40週年慶期間回味台北福華的經典氛圍，感受最細緻的台灣款待之道。

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不只住房體驗，餐飲也為6月份的40週年慶規劃「福華40年慶套餐」以及「彩虹座午茶折扣優惠」等活動。台北福華熱門三大中餐廳「江南春」、「珍珠坊」及「蓬萊邨」攜手推出週年慶限定版「福華40年慶套餐」，在各餐廳的午、晚餐時段皆能享用精心設計的年慶套餐。套餐菜單以嚴選的高級食材為主軸，使用「鮑魚」為主題製成各廳冷盤開胃菜，將「花膠」入湯品燉煮，接著是使用「龍蝦」及「澳洲和牛」的海陸大餐主菜，最後送上「燕窩」熬製的手工甜湯及季節鮮果做為完美結尾。

彩虹座則廣邀1984年6月壽星，兩人以上於即日起至6月30日平日周一至周五下午茶時段用餐，壽星本人即享6折折扣優惠。

台北福華大飯店藉著滿40週年的契機，於2024年1月宣布與萬豪國際集團完成簽約，預計明年年初進行大規模的內部裝修工程，並規劃於2026年第二季以「台北福華大飯店，傲途格精選」的全新形象立足台北市中心。

▲左上圖「松露和牛粽」；右上圖「黑豬肉香腸粽」、下圖「韓式烤肉粽」。（圖／新東陽提供）

端午節將近，一直陪伴大家的新東陽除了有經典的南北粽外，還有許多創新多元的口味，像是韓式烤肉粽或香腸粽等等，一直受到大家喜愛，不論是偏好傳統風味還是追求新奇口味，各種甜鹹口味都能在新東陽門市找到滿足自己味蕾的粽子。

除了販售單顆粽子，新東陽也為端午節打造「粽夏好禮」禮盒，精選了多款暢銷風味粽，讓您一次擁有多種享受。其中包括鮑魚干貝黑豬肉粽、黑豬肉香腸粽、培根黑豬肉粽、湖州黑豬肉蛋黃粽和多穀養生粽等，每一款都是精心之作，結合了頂級山珍海味和優質食材。

其中的「培根黑豬肉粽」以嚴選黑豬肉培根為主要食材，搭配大塊黑豬肉、台灣香菇和栗子，經過最適當的火侯蒸煮至米粒熟透，散發出濃郁的培根香氣。「黑豬肉香腸粽」則是將新東陽經典熱銷商品香腸與香菇、黑豬肉巧妙組合，口感豐富，讓每一口都吃得到滿滿的幸福感。

除此之外，「多榖養生素粽」則為素食愛好者提供了美味的選擇，結合了多種榖物和糯米，養生又美味。新東陽「粽夏好禮」是您今年端午送禮自用兩相宜的最佳選擇。

另今年門市限定的「松露和牛粽」，特選澳洲和牛，搭配義大利頂級黑松露、特級橄欖油和新鮮蘑菇，呈現出頂級美味，讓大家品嚐的同時也能驚豔於不同的口感層次變化，是每年饕客們端午粽首選之一。

結合了韓國代表性美食的「韓式烤肉粽」今年強勢回歸，兩年前新推出後就廣受大家好評，粽子則將濃郁香氣與辛辣風味完美融合，將粽子吃出不同的新滋味。不管是喜歡傳統口味的懷舊感，還是追求創新口味的時尚潮流，無論是大人還是小孩，都能在新東陽找到自己喜愛的粽子，同時還可以一站購足全家口味需求。