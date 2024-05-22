輝達黃仁勳加持！　台股3檔挾「機器人」題材創高

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名人形機器人將成主流，帶動台股3檔相關概念股漲不停！指標股所羅門（2359）今（22）日盤中即飆漲停鎖死至收盤，再創新高價，盟立（2464）也收漲停，締新猷，廣明（6188）則創波段高點。

美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會，黃仁勳於開幕演講最後無預警宣布推出人 形機器人計畫，將建立具有生成式AI（人工智慧）的 人形機器人軟硬體平台，其中黃仁勳此次介紹機器人平台Isaac時，是帶著所羅門（Solomon）的logo夥伴開場。

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所羅門成此波機器人概念股飆漲最具指標性，5月來有7次遭證交所點名注意股，其中有4次連續發生於最近4個交易日，今早盤直奔漲停價166.5元，創史上新高，統計從此波受惠黃仁勳關愛眼神還在40元左右價位，至今上漲300%。

機器人概念股的盟立 今日也強攻漲停，以61.3元漲停價作收，盟立前先就宣佈，子公司盟立自動化科技 (上海) 與深圳市科達利實業及盟英科技合資成立新公司深圳市科盟創新機器人科技，搶攻中國大陸人形機器人市場。

廣達 （2382）旗下的廣明今日續強，廣明的子公司在機器人領域布局已久，目標爭取輝達新一波機器人商機，廣明昨日收盤重回百元價位，今日以上漲4.5元或4.15%、113元作收，盤中站上118元，創10 個月來高點。